В Польше значительно увеличат пособие по безработице, но не всем: кому повезет

Отмечается, что положения закона предусматривают также увеличение срока получения пособия.

Пособие по безработице для граждан Польши значительно увеличится с 1 июня 2026 года. При этом максимальная месячная ставка для лиц старше 50 лет составит 2140,68 злотых брутто (до вычета налогов) или около 25260 гривень.

Издание dziennik.pl пишет, что с 1 июня вступает в силу новый закон о рынке труда и службах занятости, который меняет правила поддержки безработных. Особенно выгодные условия предусмотрены для лиц старше 50 лет. Пожилые люди, имеющие стаж работы не менее 20 лет, могут получать пособие по безработице в течение 365 дней, то есть на шесть месяцев дольше, чем обычно.

Положения закона предусматривают не только увеличение срока получения пособия, но и повышение его размера до 120%.

Видео дня

Какой размер пособия по безработице для лиц старше 50 лет сейчас

До конца мая в течение первых 90 дней выплата составляет 2066,28 злотых брутто (примерно 25 138 грн), то есть около 1815 злотых (22 079 грн) нетто, то есть после вычета налогов. По истечении этого срока сумма снижается до 1622,64 злотых (19 739 грн) брутто, что составляет около 1425 злотых (17 336 грн) нетто в месяц. Это более выгодные условия, чем в случае базового пособия, которое составляет соответственно 1721,90 злотых (20 949 грн) брутто и 1352,20 злотых (16 450 грн) брутто.

Какая будет сумма пособия по безработице для лиц старше 50 лет с 1 июня

Пособие по безработице ежегодно индексируется с 1 июня в соответствии со среднегодовым индексом цен на товары и услуги потребительского спроса за предыдущий год. Согласно распоряжению министра по делам семьи, труда и социальной политики Польши от 2 марта, с 1 июня вступают в силу новые ставки пособия.

Для безработных со стажем работы менее 20 лет пособие составит:

1783,90 злотых (21 703 грн.) – в течение первых 90 дней получения пособия;

1400,90 злотых (17 044 грн) – в последующие месяцы.

В свою очередь, в соответствии с законом от 20 марта 2025 года о рынке труда и службах занятости, лица старше 50 лет, имеющие стаж работы не менее 20 лет, имеют право на пособие в размере 120% от базовой суммы пособия. Это означает, что с 1 июня они будут получать:

2140,68 злотых (26 039 грн.) – в течение первых 90 дней получения пособия;

1681,06 злотых (20 447 грн.) – в последующий период получения пособия.

На практике повышение для лиц со стажем менее 20 лет составит 121,90 злотых в первые три месяца и 95,70 злотых в последующие месяцы. В то же время лица со стажем более 20 лет получат соответственно на 146,28 злотых и 114,82 злотых больше

Какие условия для получения пособия по безработице в Польше

Не каждый безработный имеет право на пособие по безработице. Чтобы получить выплату, необходимо:

зарегистрироваться в районном центре занятости;

иметь необходимый стаж работы – как правило, не менее 365 дней за последние 18 месяцев;

в течение этого времени подлежать обязательному страхованию в Фонде труда, например, по трудовому договору или по договору поручения с соответствующими отчислениями.

Кто не может получить пособие по безработице в Польше

Пособие по безработице не предоставляется всем, кто зарегистрирован в центре занятости. В определенных случаях центр занятости может отказать в выплате пособия. Это касается, в частности, лиц, которые:

самостоятельно расторгли трудовой договор или расторгли его по обоюдному согласию сторон в течение 6 месяцев до регистрации в центре занятости (за исключением ситуаций, связанных, например, с ликвидацией компании, банкротством работодателя или сокращением штата);

были уволены в дисциплинарном порядке;

в течение 18 месяцев до регистрации не отработали минимум 365 дней с заработной платой не ниже минимального уровня, с которой уплачивались взносы в систему социального страхования и Фонд труда;

без уважительной причины отказывались от предложений о работе, стажировке, обучении или других формах активизации, предлагаемых центром занятости;

утратили статус безработного;

получают другие денежные пособия, например, за оплачиваемую практику выпускников, если их размер превышает половину минимальной зарплаты;

исчерпали полный срок получения пособия;

отказываются проходить медицинские или психологические обследования, требуемые центром занятости;

не явятся на курсы профподготовки, стажировки или общественные работы;

не сообщают центру о доходах.

Проблемы с получением права на пособие могут возникнуть также у лиц, ведущих индивидуальную предпринимательскую деятельность, которые пользовались освобождением от уплаты взносов в Фонд социального страхования, если в течение 18 месяцев до регистрации они не выполнили условие отработки не менее 365 дней с зарплатой на уровне минимальной и уплатой взносов в полном размере.

Зарплаты в Польше - последние новости

На рынке труда Польши наблюдается нехватка специалистов с техническим образованием, в частности, в машиностроении, строительстве и логистике. Зарплата варьируется в зависимости от опыта и конкретных навыков, и примерно 17% предлагают зарплату, превышающую 10 000 злотых (около 120 тысяч гривень) до вычета налогов.

Кроме того, в Польше планируют поднять зарплаты в сфере здравоохранения. Так, с 1 июля минимальная заработная плата в стране увеличивается до 8458 злотых или примерно 102 923 гривни.

Вас также могут заинтересовать новости: