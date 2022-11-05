Диктатор заявил, что санкции поставили крест на добрососедских отношениях, но притензий к своей стране не понимает.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко обиделся на Украину за санции, но заверил, что военные РБ не пойдут войной против ВСУ.

Во время очередной речи Лукашенко вспомнил и о президенте Украины Владимире Зеленском. Как передает подконтрольное режиму агентство БелТА, диктатор заявил, что относился к Зеленскому "как к своему ребенку".

"Вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал. И первыми, кто против нас санкции ввел, был Киев - Володя Зеленский, к которому я как к ребенку своему относился. И то сделал, и это, и "попроси у России это"... И что только я... Я даже говорить не хочу. А они против нас санкции. Почему? Потому что они несамостоятельны. Им дали команду через поляков американцы", - заявил Лукашенко.

Он заявил, что якобы не понимает притензий к себе со стороны Украины, которую регулярно обстреливают ракетами с территории Беларуси. Лукашенко якобы "выполняет союзные договоренности с Россией".

Впрочем, диктатор заверил, что не имеет желания отправлять на войну против Украины своих военных, если "они (украинцы - УНИАН) не ступят на нашу территорию с оружием".

"Пожалуйста, приезжайте - мы будем вас лечить, на руках будем носить. Вы - родные для нас. Но с оружием в руках - берегитесь", - закончил диктатор.

Война России против Украины и участие в ней Беларуси - важнейшие новости

Власти Беларуси предоставили РФ свою территорию для осуществления широкомасштабного вторжения на украинскую землю 24 февраля. Враги также не раз обстреливали Украину с белорусской территории из различного вооружения.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко лишь в начале октября признал причастность белорусской стороны к боевым действиям в Украине.

10 октября он объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и России, а затем на белорусскую землю прибыли российские мобилизованные.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что по состоянию на конец октября угрозы повторного вторжения в Украину с белорусской территории нет, но ситуация может быстро измениться, когда наши воины освободят Херсон.

Стоит отметить, что в Беларуси еще 29 апреля было объявлено о начале "военных учений". В конце октября власти страны снова их продолжили.

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