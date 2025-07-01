Так хотят предотвратить панику в обществе.

В России решили отнести данные об экономике и внешней торговле к государственной тайне. Отныне для успокоения общества будут обнародовать только выборочные показатели, выгодные власти.

Как сообщает Служба внешней разведки Украины, серьезные кризисные процессы наблюдаются в угольной, нефтеперерабатывающей, строительной, автомобильной и логистической отраслях Российской Федерации, которые в целом обеспечивают около 17% доходов федерального бюджета.

По состоянию на сейчас в стагнации находится более половины российской экономики - прежде всего обрабатывающая промышленность. Главная причина заключается в том, что более 40% предприятий имеют обязательства, в три раза превышающие их прибыль.

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При этом оборотный капитал все больше зависит от кредиторской задолженности, поскольку банковское финансирование остается слишком дорогим и почти недоступным.

Состояние российской экономики

Напомним, после полномасштабного вторжения в 2022 году западные страны ввели против Российской Федерации широкий пакет санкций, который не мог не повлиять на ее экономику.

По словам экспертов, она погружается в кризис из-за стратегических ограничений, наложенных санкциями, дефицита бюджета и глубокой стагнации в частном и промышленном секторах.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время Петербургского международного экономического форума признала, что ресурсы, которые обеспечивали высокие темпы роста российской экономики в течение последних двух лет, почти исчерпаны.

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