По данным журналистов, так выехали восемь мужчин.

Львовская областная военная администрация согласовывала выезд мужчин за границу на основании писем от организации, которые содержали подпись российского императора Александра III и логотип российского "Газпромбанка".

Как говорится в расследовании NGL.media, речь идет о "Гуманитарной надежде нации", которая называет себя то общественной организацией, то украинско-французской группой. Данные о ней отсутствуют как в Министерстве юстиции, так и в украинских и французских реестрах.

Осенью 2022 года военная администрация получила от этой организации пять писем. Приказы, одобрявшие выезд за границу и подписанные главой ОВА Максимом Козицким, принимались либо в тот же день, либо на следующий. Всего разрешили выехать восьми мужчинам, семеро из них так и не вернулись.

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По данным издания, одним из них является житель Днепра Артем Лущан, который выехал из страны вместе с внештатным советником начальника военной администрации Алексеем Шевчуком. Вскоре Шевчук вернулся домой, однако Лущан, согласно его социальным сетям, остается в другой стране.

А человек по имени Сергей Валиводзь был внесен в систему "Шлях" дважды - по обращению упомянутой "Гуманитарной надежды нации" и общественной организации "Львовский путешественник". Журналисты пришли к выводу, что это еще одна организация-призрак.

Во Львовской областной военной администрации говорят, что им известно только об одном водителе от "Гуманитарной надежды нации", который нарушил сроки пребывания за границей. Летом прошлого года мужчине отменили право выезда. Также там заявили, что ответственность за достоверность представленных данных "несли исключительно заявители".

Выезд из Украины

Как известно, мужчины призывного возраста в Украине не могут выезжать за границу из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации.

В стране появилось немало незаконных схем, которые позволяют обойти этот запрет. Речь идет о подделке справок об инвалидности, фиктивных удостоверений многодетных родителей или фейковых статусов волонтера или перевозчика гуманитарной помощи.

Известно и о подкупе чиновников - люди предлагают взятки представителям военкоматов, пограничной службы, а также врачам и чиновникам в обмен на разрешения или внесение в специальные списки.

Также некоторые военнообязанные пересекают границу вне официальных пунктов пропуска - через леса, реки или с помощью проводников, которые берут за это огромные суммы.

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