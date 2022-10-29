Это очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений приближается к 30 неделям.

Учения ВС РБ/РФ в Беларуси продлены как минимум до 7 ноября.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

Согласно графику проведения учений на беларусских полигонах 29-30 октября станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны на этой неделе будут работать без выходных.

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Это очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений приближается к 30 неделям.

Продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 05.11;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 04.11;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 05.11;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 04.11;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 04.10;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 07.10;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 06.11 — также будет дополнительно в работе 29 и 30 октября;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 06.11 — также будет дополнительно в работе 30 октября.

Война в Украине и военные учения в Беларуси:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С первых минут вторжения Беларусь предоставила агрессору свои территории для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

9 сентября Лукашенко продлил учения войск Беларуси как минимум до 17 сентября.

12 сентября в Беларуси на военных учениях начали проверять снятую с хранения технику.

16 сентября в Беларуси учения ВС РБ были продлены до 24 сентября.

По состоянию на 28 октября Лукашенко передал РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов за 7 месяцев.

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