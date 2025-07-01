Месторождение чистейшего водорода в Африке может навсегда избавить мир от газа и нефти

Вполне возможно, что решение всех энергетических проблем человечества находится в одной из шахт в Мали.

В Западной Африке инженеры и ученые обнаружили резервуар, заполненный чистым водородным газом, который дает шанс полностью избавить мир от газовых и нефтяных проблем. В этой шахте можно найти около 1 400 000 килограммов чистого водорода, пишет Еcoticias.com. Площадь, которую он занимает, достигает 8 квадратных километров.

Издание пишет, что открытие стало результатом трагического инцидента, когда в 2000-х годах на шахте Буракебугу в Мали в результате выброса газа произошел крупный пожар. Выяснилось, что выброшенный газ на 98 процентов состоял из чистого водорода.

Проведенные анализы показали, что водород в шахте находится в своей чистейшей форме и полностью отличается от водорода, произведенного в результате загрязняющих процессов. Он появился в результате химических реакций между водой и богатыми железом минералами. Кроме того, было обнаружено, что водород непрерывно продолжает вырабатываться в результате естественного процесса, называемого серпентинизацией.

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При выяснении стоимости добычи было обнаружено, что природный водород в Мали можно добыть всего за 50 центов за килограмм. Еcoticias напомнил, что зеленый водород, полученный путем электролиза, стоит около 5 долларов за килограмм. А синий водород, полученный из ископаемого топлива с улавливанием углерода, стоит около 2–3 долларов за килограмм.

Открытие в Мали вновь вывело на первый план дискуссии о потенциале, который могут иметь другие африканские страны. Предполагается, что африканские страны с геологией, похожей на Мали, такие как Гвинея, Демократическая Республика Конго и части южной Африки, также могут содержать столь же большие запасы водорода.

Крупные месторождения водорода

В связи с интересом к зеленым видам энергии из-за климатических изменений, а также потенциалу водородного топлива, в последнее время геологи активно исследуют водородные месторождения. В Албании, к примеру, был найден уникальный природный резервуар водорода, в котором газ просачивается на поверхность. Ожидается, что если будет решен вопрос со строительством инфраструктуры в сложных условиях, то добыча водорода там будет экономически выгодной.

Также изучется потенциал Северного моря. Как известно, водорода много в морской воде и его можно добывать путем электролиза. Но для этого нужно много электроэнергии. Сочетание розы ветров и донного рельефа Северного моря открывает для этого широкие возможности.

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