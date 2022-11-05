Угроза нанесения новых вражеских ударов с территории Беларуси сохраняется, предупредили в Генштабе ВСУ.

Размещенные на территории Беларуси российские войска доукомплектовывают за счет мобилизованных, прибывающих с территории России.

В настоящее время сохраняется угроза нанесения новых ударов противником с территории Беларуси, идет речь в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

"Мероприятия по боевой подготовке и слаживанию указанных подразделений продлятся около двух-трех недель", - уточняется в сообщении.

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В Генштабе добавили, что Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки.

Война России против Украины и участие в ней Беларуси - важнейшие новости

Власть Белоруси предоставила РФ свою территорию для осуществления широкомасштабного вторжения на украинскую землю 24 февраля. Враги также не раз обстреливали Украину с беларуской территории из различного вооружения.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко только в начале октября признал причастность беларуской стороны к боевым действиям в Украине.

10 октября он объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и России, а потом на беларускую землю прибыли российские мобилизованные.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что по состоянию на конец октября угрозы повторного вторжения в Украину с беларуской территории нет, но ситуация может быстро измениться, когда наши воины освободят Херсон.

Стоит отметить, что в Беларуси еще 29 апреля было объявлено о начале "военных учений". В конце октября власти страны снова их продолжили.

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