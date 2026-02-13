Война в Украине разбудила Европу: Bloomberg назвал три больших изменения

Хотя украинцы могут критиковать инертность европейцев, на самом деле масштаб сдвигов является историческим.

Полномасштабное российское вторжение в Украину, унесшее сотни тысяч жизней и вынудившее миллионы людей покинуть свои дома, шокировало Европу. Страны континента были вынуждены пересмотреть свои подходы к экономической политике, обороне и отношениям с Россией. Об этом пишет Bloomberg в большой аналитической публикации.

Экономическая трансформация

Война привела к резкому росту расходов на энергоносители из-за потери доступа к российскому природному газу, что ударило по энергоемким отраслям, таким как химическая промышленность. Европа активно искала альтернативы, строя новую инфраструктуру и перенаправляя потоки ресурсов.

Торговые связи с Россией, пережившие холодную войну, вряд ли восстановятся до довоенного уровня.

"Это уже не вопрос нормы прибыли или сокращения инвестиций. Это просто вопрос выживания", – сказал председатель правления SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH Петр Цингр.

Трансформация в оборонной политике

Европа перешла в "режим обороны", увеличив расходы на вооружение и перестраивая армии после десятилетий их упадка. Члены НАТО согласились тратить 5% ВВП на оборону, а Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета, присоединившись к альянсу. Германия стала ключевым игроком, одобряя рекордные контракты на 50 млрд евро и восстанавливая военную службу.

"Самым большим изменением стало то, что Европа проснулась и перешла в режим обороны на широком фронте", – отметила Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент ЕС по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

Трансформация в восприятии России

Прежние иллюзии о России как партнере развеялись: Европа признала ее имперским проектом, готовым к агрессии. Предупреждения восточных членов ЕС, таких как Польша и страны Балтии, приобрели вес, а гибридные атаки Москвы усилили страх. Война показала, что Россия не непобедима, но требует готовности к конфронтации.

"Россия является самой большой страной мира по территории, она "остается имперским экспансивным проектом", – сказала Оана Лунгеску, бывшая пресс-секретарь НАТО.

Война в Украине: взгляд из Европы

Как писал УНИАН, генсек НАТО Марк Рютте высмеял темпы наступления российских сил в Украине. Он указал на "шокирующие потери" России и иронично добавил, что Россия притворяется могучим медведем, но "продвигается в Украине со скоростью садовой улитки".

Также мы писали, что из-за выходок Трампа Европа начала искать альтернативу американскому "ядерному зонтику", опасаясь ненадежности Вашингтона и перспективы остаться один на один с Россией, которая имеет самый большой в мире ядерный арсенал. Сейчас ядерное оружие в Европе имеют только Франция и Великобритания.

