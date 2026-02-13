Почему оккупанты продвигаются несмотря на огромные потери: эксперт назвал главную причину

РФ пытается выявить украинские позиции и уничтожить их средствами поражения.

Российским оккупантам удается продвигаться на фронте, несмотря на потери. И это, в частности, связано с тем, что враг использует значительное количество средств поражения, рассказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"Наш фронт – это большое количество наблюдательных пунктов, укреплений, траншей и т.д. Все фиксируются на потерях врага. Но забывают смотреть на такую важную вещь, как количество артиллерийских обстрелов и количество авиационных ударов. Враг обычно за сутки совершает примерно 4-5 тысяч артиллерийских обстрелов. И отдельно Генеральный штаб еще подает цифру, как реактивные обстрелы", – сказал Нарожный в эфире Radio NV.

Он пояснил, что на одном наблюдательном пункте могут удерживать оборону 1-3 солдата. И их ключевая задача – обнаружение противника, который пытается взять пункт под контроль.

"То есть они видят, что идет пехота, они либо вызывают помощь, либо сами отражают этот пехотный штурм. Но если эта СП будет уничтожена, скажем, авиационным ударом, это значит, что у нас появилась брешь в нашем фронте, то есть дыра, которую может использовать враг", – добавил Нарожный.

По словам эксперта, задача "мясных штурмов" РФ – не только добраться до украинских укреплений. Но и выявить огневые точки Сил обороны.

"Чтобы наши пехотинцы начали вести огонь, чтобы они показали, где они держат оборону. И потом уже по этой обнаруженной СП или по какому-то другому укреплению начинает вестись огонь. Таким образом они уничтожают наши укрепления, они уничтожают те точки, где мы держим оборону, а после этого туда закидывают врага", – пояснил Нарожный.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись по двум направлениям. В частности, враг имел успехи в Покровске Донецкой области. А также недалеко от Роботиного в Запорожской области.

Как отметил военный обозреватель Денис Попович, РФ и дальше пытается полностью перерезать украинскую логистику в районе Покровска и Мирнограда. По его словам, для этого РФ сейчас пытается активнее действовать на флангах от города.

