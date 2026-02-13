Считались исчезнувшими: в Средиземном море случайно поймали редкого хищника

Возможно, в регионе происходит восстановление вида этой акулы.

У восточного побережья Испании рыбаки случайно поймали молодую большую белую акулу ( Carcharodon carcharias), однако ранее считалось, что они исчезли из этого региона, пишет британский таблоид The Mirror. Особей длиной около 210 см и весом 80–90 кг попала в сети случайно.

Ученые предполагают, что этот случай может свидетельствовать о возможном восстановлении размножения вида в Средиземном море. Ведь ранее считалось, что большие белые акулы фактически исчезли из этого региона, за исключением единичных особей, которые заходили сюда из других морей.

После инцидента исследователи проанализировали исторические данные за период с 1862 по 2023 год. Со ссылкой на результаты исследования в Acta Ichthyologica et Piscatoria отмечается, что популяция большой белой акулы в Средиземном море остается так называемой "призрачной". То есть редкой и малоизученной, однако она не исчезла полностью.

В настоящее время вид имеет статус "Уязвимый" в Красном списке Международного союза охраны природы (IUCN), а численность акул продолжает сокращаться.

Руководитель исследования доктор Хосе Карлос Баес подчеркнул, что обнаружение именно молодых особей имеет особое значение. По его словам, появление ювенильных экземпляров поднимает вопрос о том, может ли в регионе происходить активное размножение.

В то же время ученые подчеркивают, что подобные случаи остаются исключительными и подтверждают редкость этого вида в Средиземном море.

Почему это важно для экосистемы

Исследователи отмечают необходимость долгосрочных программ мониторинга, чтобы лучше понять биологию больших белых акул в регионе. Сочетание случайных наблюдений с современными технологиями отслеживания могло бы помочь разработать эффективные стратегии сохранения этого хищника.

Доктор Баес отметил, что крупные морские животные играют фундаментальную роль в морских экосистемах. Как высокомигрирующие пелагические виды, они перераспределяют энергию и питательные вещества на большие расстояния.

По его словам, большие белые акулы также выполняют роль "санитаров" природы – поедая падаль, они поддерживают чистоту экосистем. Даже после смерти их тела, опускаясь на дно океана, становятся важным источником питательных веществ для глубоководных организмов.

