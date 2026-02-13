Пенсия не ниже 6000 гривень: министр соцполитики раскрыл детали будущей реформы

Более 4,3 млн пенсионеров получают пенсию по возрасту менее 6000 грн.

Базовая пенсия в Украине должна быть не ниже 6000 гривень, что предусмотрено новой пенсионной реформой, заявил министр социальной политики Денис Улютин во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Бюджет Пенсионного фонда на этот год предусматривает средний размер пенсии 6500 грн. Мы не можем считать, что этого достаточно для достойной жизни, и более 4,3 млн пенсионеров получают пенсию по возрасту менее 6000 грн. Поэтому мы уже завершили дизайн новой пенсионной модели", - сказал он.

По его словам, сейчас финализируется законопроект, предусматривающий гарантированную базовую возрастную выплату, которая не может быть меньше 6000 грн. Также предусматривается солидарная часть с максимально прямой связью между взносами человека и размером пенсии без влияния случайных факторов, таких как год выхода на пенсию.

"И профессиональные пенсии вместо специальных - прозрачно, по логике рисков профессии, а не статуса, дополнительных взносов, а не за счет солидарной системы. И для военных - это доплаты за боевой опыт", - сказал Улютин.

Также, по его словам, предполагается развитие добровольных накоплений как дополнение к основной пенсии.

Накануне министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что пенсии украинцев проиндексируют на 12,1% с 1 марта, что на 4% больше, чем индекс инфляции предыдущего года. По его словам, сейчас завершается разработка нормативного акта, необходимого для осуществления перерасчета.

Пенсионеры, которым были приостановлены выплаты, получат их после идентификации. Как отметил министр социальной политики Денис Улютин, в бюджете Пенсионного фонда есть средства на выплату этим пенсионерам, и уже возобновлены выплаты 68 тысячам пенсионеров, которые выполнили все необходимые процедуры.

