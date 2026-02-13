РФ нанесла удар по югу Украины: разрушена энергетическая и портовая инфраструктура (фото, видео)

В Одесской области сгорел автосалон, повреждены предприятия, склады с удобрениями и грузовые вагоны. В результате удара есть погибшие и раненые.

В ночь на 13 февраля Россия нанесла массированные удары по югу Украины, в том числе по портовой, жилой и железнодорожной инфраструктуре, в результате чего есть погибшие и раненые.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ночью Россия нанесла массированный дронный удар по энергетической, портовой, промышленной инфраструктуре и жилому сектору.

"Погиб 20-летний мужчина. Пострадали еще 6 человек: 53-летний, 49-летний, 38-летний, 37-летний, 32-летний и 31-летний мужчины были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса ("военные преступления, повлекшие гибель людей").

По данным начальника Одесской ОГА Олега Кипера, из шести раненых трое – в тяжелом состоянии. В порту повреждены склады с удобрениями, возникли пожары – загорелись 4 легковых автомобиля и грузовые вагоны. В Одессе зафиксировано попадание и падение обломков БПЛА на территории автосалона и санатория. Два "Шахеда" попали в квартиры в двух жилых домах, без последующего возгорания.

Как сообщил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в Одесской области враг нанес удар беспилотниками по одному из портов Большой Одессы. Именно там погиб человек, пострадали еще шесть человек.

"Все пострадавшие - исключительно гражданские", - подчеркнул Кулеба.

Также, по его словам, повреждена инфраструктура предприятия, склады с удобрениями и транспортные средства, в частности, грузовые вагоны. Возник пожар. Продолжается ликвидация последствий, все профильные экстренные службы работают на месте.

В региональном главке ГСЧС заявили, что спасатели работали в сложнейших условиях, ликвидируя последствия попаданий и пожара в нескольких районах одновременно.

"В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары в автосалоне, где огонь распространился на площадь 2 тыс. кв. м, горели автомобили, которые были припаркованы рядом, гаражные боксы с автомобилями и энергетический объект, который получил значительные повреждения", - рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС.

Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в многоэтажные жилые дома, повреждены квартиры и конструкции домов.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, в Херсоне пока отсутствует электроснабжение. По его словам, специалисты выясняют причины. До восстановления электроснабжения вода будет подаваться с помощью генераторов. В общине работают Пункты несокрушимости, где можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, согреться или просто отдохнуть.

Ситуация в Николаевской области

Также о проблемах в Николаевской области, по информации главы ОГА Виталия Кима, в результате утренней атаки "Шахидов" произошло повреждение энергетической инфраструктуры. Сейчас частично обесточены населенные пункты Баштанского района.

Кроме того, по данным ГСЧС , атаке подвергся Запорожский район - поздно вечером 12 февраля российские войска атаковали населенные пункты беспилотниками. В результате обстрела погиб 48-летний мужчина. В результате попадания загорелось жилое здание - пожар ликвидирован. Повреждены соседние дома. В другом населенном пункте горело складское здание площадью 40 кв. м.

Воздушные силы об атаке

В Воздушных силах ВС Украины заявили, что в ночь на 13 февраля (с 18:00 12 февраля) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Курской области, а также 154 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, временно оккупированный Донецк, Гвардейское, Чауда – временно оккупированный Крым.

Говорится, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и т.д. Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Атака на Одесскую область

Как писал УНИАН, ночью армия РФ массированно атаковала Одессу дронами. В результате атаки фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Сообщалось, что в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд. Произошло попадание в многоэтажный дом, поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек. В другом районе города в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли.

