Впервые с конца холодной войны: Европа обсуждает разработку ядерного оружия, – Bloomberg

В настоящее время только две европейские страны обладают ядерным оружием.

После того как в 2025 году США временно приостановили передачу Украине разведданных, Европа начала искать "план Б". Поскольку убедилась в ненадежности Вашингтона. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, это касается ядерного зонтика США над Европой. И если Вашингтону больше нельзя доверять – Европа сталкивается с тем, что ей придется остаться наедине с РФ, которая имеет самый большой в мире ядерный арсенал.

Сейчас в Европе ядерное оружие имеют только Франция и Великобритания. И ожидается, что в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон предложит ядерное сдерживание остальной Европе. Однако эта перспектива кажется окончательно непонятной.

"Представьте, что Россия вторглась в Эстонию. Итак, Франция имеет такой расчет: она способна нанести России значительный ущерб, но Россия, несомненно, нанесет значительный ущерб Франции в ответ. Будет ли Париж готов это рассмотреть?", – сказал Павел Повдиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованиям в области разоружения.

Издание пишет, что Европа пытается действовать осторожно в этом вопросе. Однако ядерное сдерживание станет горячей темой на Мюнхенской конференции по безопасности. Для большинства стран замена американского "зонтика" европейским недоступна по ряду причин. В частности, из-за того, что континент тратит огромные средства на наращивание обычной военной мощи.

Франция и Великобритания имеют около 400 развернутых боеголовок. Тогда как США и РФ – около 1670. И на фоне истечения срока действия СНВ, это количество может возрасти. Однако, несмотря на меньший арсенал, французские и британские боеголовки обладают достаточной взрывной силой, чтобы уничтожить сотни городов России. Тогда как Россия более гибкая, ее огромный арсенал включает меньшее оружие, что дает ей больше возможностей для выбора целей и реагирования на любую эскалацию.

Великобритания и Франция ежегодно тратят вместе около 12 миллиардов долларов на содержание своего оружия. Это более половины всего оборонного бюджета Швеции. И на фоне этого многим странам может стать сложно убедить избирателей в необходимости таких потерь.

На этом фоне сейчас ряд стран готов инвестировать в "готовые" мощности – наличие всех элементов для создания ядерного оружия в случае необходимости. Но даже для этого будут необходимы атомные электростанции, сложные и дорогие обогатительные установки, а также политическая воля нарушить соглашения о нераспространении.

Также эта формула под вопросом из-за возможных политических изменений в правительствах Великобритании и Франции. В частности, во Франции в следующем году должны состояться президентские выборы, и Марин Ле Пен и ее правая рука Жордан Барделла открыто протестовали против любой идеи совместного использования ядерного сдерживания.

Ранее авторы отчета Мюнхенской конференции отметили, что РФ может готовить новую войну против европейских стран. В частности, в Балтии или против других соседей. Они также предупреждают о "завершении эпохи американского зонтика безопасности" для Европы.

Между тем The Economist пишет, что Европа ожидает возможное увеличение диверсионных атак России. Отмечается, что последней крупной диверсией РФ в Польше стала кибератака, которая поразила 30 энергетических объектов страны в конце прошлого года. По мнению журналистов, это свидетельствует об усилении киберкампании России в Европе.

