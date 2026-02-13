'Миротворец' Трамп тянет цены на нефть вниз

Аналитики ожидают увеличения поставок нефти из Венесуэлы на фоне прогнозируемого более низкого спроса на сырье.

Цены на нефть утром 13 февраля снижаются и находятся на пути ко второму подряд недельному падению. Этому способствовало уменьшение опасений по поводу конфликта между США и Ираном, сообщает Reuters.

По данным портала investing, по состоянию на 10:24 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2 цента - до 67,50 доллара за баррель после падения на 2,7% на предыдущей сессии. Цена на американскую нефть марки WTI упала на 5 центов - до 62,79 доллара после падения на 2,8%.

Журналисты отмечают, что цены на нефть выросли в начале недели из-за опасений, что США могут атаковать Иран. В то же время, комментарии американского президента Дональда Трампа 12 февраля о том, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном в течение следующего месяца, привели к падению цен на нефть.

"Цены на нефть снизились на фоне признаков того, что США стремятся получить больше времени для заключения ядерного соглашения с Ираном, что уменьшает краткосрочную премию за геополитический риск", – отметил аналитик банка IG Тони Сикамор.

Дополнительно поспособствовали удешевлению нефти ожидания более низкого спроса на "черное золото". Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете 12 февраля прогнозировало, что в этом году рост мирового спроса на нефть будет слабее, чем ожидалось ранее, а общий объем предложения превысит спрос.

"Снижение цен в четверг было усилено ранее опубликованными данными о значительном увеличении запасов нефти в США и растущими ожиданиями, что на рынок вскоре может поступить дополнительная нефть из Венесуэлы", - добавил Сикамор.

Эксперт также прогнозирует увеличение поставок венесуэльской нефти на рынок с 880 тысяч баррелей в сутки до примерно 1,2 миллиона баррелей, а министр энергетики США Крис Райт прогнозирует, что в ближайшие месяцы будет продано венесуэльской нефти на 5 миллиардов долларов.

Ситуация в Иране - последние новости

В конце января США сосредоточили вокруг Ирана мощную военную группировку, готовую к удару, как только будет отдан приказ. А уже 6 февраля США призвали своих граждан в Иране как можно скорее выехать из страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

В то же время Израиль предупредил США о готовности самостоятельно атаковать Иран, если Тегеран пересечет установленную "красную линию" по развитию баллистических ракет.

