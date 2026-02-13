Певица Гросу скрыла от Ирины Билык пол своего ребенка: названа причина

Артистка не хотела огорчать свою коллегу.

Украинская певица Алина Гросу призналась, что скрывала от Ирины Билык пол своего ребенка, потому что не хотела рассказывать, что та ошиблась со своим прогнозом.

Артистка рассказала подписчикам своего Instagram-аккаунта, что на гендер-пати присутствовали только они с мужем и оператор, потому что сейчас супругам не хотелось громких празднований. Даже их родственники узнали пол ребенка только вчера:

"У большинства полный шок, потому что думали, что будет девочка, и меня уверяли в этом - по каким-то там суевериям. Но я точно была бы рада в любом случае: и сыну, и дочери, и сразу обоим - как говорится, королевской двойне. Потому что в нашей семье очень любят детей, и я давно уже хочу малышей - и чем больше, тем лучше".

По словам Гросу, Ирина Билык была уверена, что она ждет девочку, и даже заверила, что никогда не ошибается в таких вопросах. Из-за этого певица постеснялась ей сказать правду.

"Я даже после гендер-пати пошла еще раз проверить все на УЗИ. Там мне очень хорошо показали, где пуповина, а где нет. Поэтому у нас гарантированно начинается этап "цей мужчина тільки мій", сыночка-корзиночка, залюбленный ребенок. Уже переживаю, как не залюбить этого парня. А еще он очень активный и большой для этого срока беременности. Надеюсь, я буду хорошей мамой сыночку", - добавила она.

Напомним, Алина Гросу впервые объявила о своей беременности в начале января, хотя слухи о том, что певица ждет ребенка, появлялись и раньше.

