'Существует раздражение': в Германии отреагировали на критику США относительно работы НАТО

Глава МИД страны считает, что союзники должны обсудить деятельность НАТО вместе.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что последние комментарии представителей правительства США вызвали раздражение в НАТО, цитирует Sky News.

"В основе мы имеем функциональное НАТО. Мы чувствуем это на всех уровнях, военном, политическом, но, естественно, этот альянс также находится под давлением. Существует отчуждение, существует раздражение по поводу некоторых вещей, которые мы слышим из Вашингтона. Мы должны обсудить это здесь вместе. Мы хотим определить наши общие знаменатели и значение НАТО", - сказал он накануне Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр добавил, что конференция дает возможность преодолеть разногласия.

"Германия может сказать США, что поставлено на карту, что им также нужна Европа и что имеет смысл держаться вместе", - подчеркнул Вадефуль.

По словам политика, он в очередной раз напомнит о вкладе НАТО в "безопасность и успех США" тогда, "когда не все в США осознают" это.

Что в США говорили о НАТО

Ранее заместитель главы Пентагона Элбридж Колби навстрече министров обороны НАТО заявил, что однополярного мира, который начался после холодной войны, больше нет. По его словам, НАТО должно вернуться к своему основополагающему назначению.

"Мир, который сформировал привычки, предположения и структуру сил НАТО в так называемый "однополярный момент" после холодной войны, больше не существует. Политика силы вернулась, и военная мощь снова применяется в широких масштабах", - предупредил Колби.

Политик подчеркнул, что в таких условиях США отдают приоритет таким вопросам, как защита территории США и интересов в Западном полушарии; укрепление сдерживания в западной части Тихого океана, а также готовность Америки вместе с союзниками к тому, что потенциальные противники начнут действовать одновременно.

"Эти реалии заставляют нас ясно, трезво и реалистично думать о том, как мы защищаем себя - и как мы делаем это вместе устойчивым, разумным и долговечным образом. Времена изменились, и вполне разумно адаптироваться к этим изменениям. Это не отказ от НАТО", - добавил Колби.

Он добавил, что после распада Советского Союза Альянс превратился в "НАТО 2.0", когда фокус был на операциях "вне зоны ответственности" и либеральном миропорядке. В Пентагоне считают, что такой подход больше не соответствует задачам.

По словам чиновника, концепция "НАТО 3.0" должна быть ближе к реализму времен холодной войны ("НАТО 1.0").

Поэтому в такой концепции европейские союзники должны взять на себя главную роль в обороне Европы, а также сочетать укрепление обороны с дипломатическими инициативами.

Колби привел в пример усилия президента США Дональда Трампа по усилению НАТО и переговорам об окончании войны в Украине.

Политика США - последние новости

Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл поставил ультиматум оборонным гигантам страны. По его словам, крупным американским подрядчикам в сфере обороны необходимо адаптироваться к реформе процесса закупки оружия.

"Они должны адаптироваться и измениться или умереть, и мы привлечем их к публичной ответственности, если они этого не сделают. Это не значит, что мы не нуждаемся в них сегодня, но это значит, что завтра мы можем в них не нуждаться", - подчеркнул Дрисколл.

В то же время новый опрос Politico показал, что союзники НАТО потеряли довериек США. В частности, в Германии, Франции, Великобритании и Канаде все больше граждан не считают Вашингтон надежным партнером и сомневаются, что США защищают демократию или разделяют их ценности.

