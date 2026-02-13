Украина получила поддержку Брюсселя перед тем, как запретить экспорт металлолома, – ОП 'Укрметалллургпром'

Президент ОП "Укрметалллургпром" Александр Каленков заявил, что введение "нулевой" квоты на экспорт лома черных металлов до конца 2025 года является вынужденным шагом для поддержки украинской металлургии в условиях войны, и это решение было поддержано в Брюсселе. Претензии польской стороны по поводу этого решения являются необоснованными, учитывая реальное состояние рынка, пишет GMK-Center.

По словам Каленкова, экспорт лома из Украины вырос с 50 тыс. т в 2022 году до 450 тыс. т в 2025-м. В то же время заготовка лома в стране сократилась в несколько раз, что привело к дефициту на внутреннем рынке на уровне около 200 тыс. т.

"В 2025 году металлургические предприятия произвели стали меньше, чем могли бы. Украина недополучила ориентировочно $700 млн валютной выручки и миллиарды гривен налоговых поступлений", – отметил он.

Лом является обязательной составляющей во всех способах производства стали – мартеновском, конвертерном и электродуговом. Для электрометаллургии он определяет объем производства, для других технологий – влияет на себестоимость и выбросы CO₂.

Каленков подчеркнул, что горно-металлургический комплекс остается одной из немногих отраслей, которые обеспечивают валютную выручку и налоговые поступления во время войны. Кроме того, предприятия производят специальные стали для оборонной промышленности и конструкции для фортификаций.

Комментируя реакцию Польши, он отметил, что объемы украинского лома не являются критическими для польского рынка. По его данным, рынок лома Польши составляет около 7 млн т в год. В 2024 году из Украины в Польшу было поставлено 350 тыс. т, что составляет менее 5% польского рынка. При этом сама Польша экспортировала около 3 млн т лома.

"Если Польша сама экспортирует в семь раз больше лома, чем Украина поставляет в Польшу, очевидно, что особой потребности в ломе она не имеет", – подчеркнул Каленков.

Он также заявил, что значительная часть украинского лома фактически транзитом проходила через Польшу в третьи страны, в частности Турцию, с целью избежания уплаты экспортной пошлины в Украине в размере €180 за тонну. По оценкам ассоциации, в 2024 году бюджет мог бы получить более €80 млн пошлины, если бы она была уплачена.

Президент "Укрметалллургпрома" также сообщил, что консультации с Еврокомиссией и профильными структурами ЕС продолжались с 2023 года, и на уровне Брюсселя позиция Украины получила понимание.

В то же время он напомнил, что Польша имеет положительное сальдо торговли с Украиной. В 2025 году импорт из Польши в Украину составил почти $8 млрд, тогда как экспорт из Украины в Польшу – $5,1 млрд. После потери Покровска Украина закупает польский коксующийся уголь и кокс, что, по словам Каленкова, поддерживает польскую угольную отрасль.

"Мы не представляем угрозы для Польши. Если ограничения в отношении украинской продукции приведут к остановке наших предприятий, мы просто будем меньше покупать польские товары, в частности кокс и коксующийся уголь", – отметил он.

Каленков подчеркнул, что временное ограничение экспорта лома соответствует европейской практике. ЕС планирует с 2027 года ограничить экспорт лома в страны, не входящие в ОЭСР, в рамках Steel Action Plan.

