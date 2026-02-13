'За день до этого были здоровы': Рада опустела из-за подозрения на ротавирус

Нардепы пишут, что заболели по меньшей мере 38 коллег.

На "Часе вопросов к правительству" в сессионном зале Верховной Рады Украины, где рассматривается вопрос пенсионной реформы, зарегистрировано критически малое количество народных депутатов, сообщает корреспондент УНИАН и добавляет, что пустуют не просто отдельные рабочие места, а целые ряды, где должны работать избранники.

Создается впечатление, что членов правительства в сессионном зале больше, чем народных депутатов. Визуально можно увидеть чуть более 50 нардепов. Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию: "Судя по присутствию депутатов на Часе вопросов к правительству, самочувствие коллег не улучшилось... Ну или просто уже никому не интересно, что это правительство скажет", – иронизировал он.

Странная избирательность болезни

Народный депутат Украины Галина Третьякова написала в Facebook, что сама не заболела, но в то же время у нее возникает очень много вопросов о том, как одновременно заболели более 38 нардепов. "При том, что за день до этого были здоровы (лечение вплоть до капельницы)", – отмечает она.

Депутат подчеркивает, что процент заболеваний в службах ВРУ не увеличился: в частности, здоровы работники УДО, которые несут службу на морозе, а также уборщицы и работницы столовых.

В пятницу во время сессионной недели в Верховной Раде обычно довольно мало народных депутатов, но сегодня зал почти пуст. В этот день решения не принимаются, а проходит "Час вопросов к правительству", где нардепы задают вопросы членам Кабмина по конкретной теме и другой проблематике.

Сегодня, 13 февраля, министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин выступил в парламенте, в частности, по поводу пенсионной реформы.

Отравление депутатов и командировка

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 февраля, Верховная Рада Украины завершила заседание менее чем за час, не приняв ни одного решения из-за низкой явки. Во время трех так называемых "сигнальных голосований", когда проверяется количество парламентариев в сессионном зале, было зафиксировано не более 204 нардепов, тогда как для принятия решений нужно минимум 226 голосов.

Нардеп Ярослав Железняк предположил, что отсутствие кворума связано с тем, что некоторые из коллег находятся в командировках, а еще часть депутатов якобы отравилась в парламентской столовой. При этом он пошутил, что, получается, наступил не парламентский, а "продовольственный кризис".

В то же время народный депутат Александр Мережко в комментарии УНИАН отметил, что это очень странная ситуация. По его словам, он сам питался в столовой парламента, смог поесть горячего, никогда не имел никаких проблем, а качество питания считает хорошим.

Впоследствии в пресс-службе ВР сообщили о начале проверки. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных продуктов. Кроме того, отбираются образцы для проведения лабораторных исследований. Предварительно рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции.

