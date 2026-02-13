Под немецкой деревней обнаружили туннель каменного века, - СМИ

В средние века в нем проводились культовые ритуалы

Археологи обнаружили подземный туннель каменного века, пролегающий под немецкой деревней, сообщает The independent.

"Исследователи наткнулись на туннель во время раскопок вблизи немецкой деревни Дорнберг.

Трапециевидный ров, датируемый четвертым тысячелетием до нашей эры, был впервые обнаружен вместе с несколькими плохо сохранившимися остатками позднего неолита третьего тысячелетия до нашей эры. Затем дальнейшие раскопки обнаружили каменную плиту и длинную овальную яму размером около 2 метров в длину и 0,75 метра в ширину, которая пересекала погребальный ров каменного века под прямым углом. Сначала считалось, что это еще одна могила, но исследователи вскоре обнаружили, что яма простирается и на самом деле является системой туннелей", - говорится в публикации.

Подобные валы с камерообразными расширениями ранее были найдены в Германии и в соседних странах, в регионах с твердой, но легкообрабатываемой почвой.

Исследователи подозревают, что эти туннели, вероятно, были тайниками или местами для культовой деятельности, но не совсем уверены, для чего они использовались.

Во время раскопок в туннеле в одном из изогнутых проходов нашли металлическую подкову, фрагменты керамического горшка, слой древесного угля и скелет лисы.

"Поскольку под углем не было обнаружено красной окраски субстрата, а только затвердевание, это, вероятно, остатки огня, который горел недолго", – написали в своем заявлении исследователи из Немецкого государственного управления по управлению наследием и археологии (LDA).

Исследователи предполагают, что, вероятно, в средние века туннель использовался как хранилище, поскольку из-за суеверий средневековые люди опасались этого места: "возможно, это место, из-за его значения как языческой могилы, в целом избегалось местным населением и поэтому было особенно удобным как хранилище".

Другие новости археологии

Люди колонизировали Американский континент значительно раньше, чем считалось до сих пор. Ученые обнаружили человеческие отпечатки ног, сохранившиеся в древней грязи в штате Нью-Мексико в Мексике. Эти отпечатки относятся к последнему ледниковому периоду, примерно 23 тыс. лет назад, на пике ледникового периода.

Установлено, что возраст грязи, найденной рядом с отпечатками, составляет от 20 700 до 22 400 лет – что совпадает с первоначальным возрастным диапазоном отпечатков.

Ранее же считалось, что люди перешли из Сибири на Аляску через Берингов перешеек около 13 тыс. лет назад, а затем распространились на остальную часть Северной Америки. Эта хронология легла в основу учебников, музейных экспозиций и многих археологических исследований. Она определила четкую точку происхождения человеческой жизни в Америке. Но новое открытие ставит это под сомнение.

В Средиземном море нашли затонувший корабль XVI века с почти неповрежденным грузом.

В Средиземном море на глубине более 2500 метров у южной Франции лежит торговый корабль 1500-х годов - "Камарат 4". Судно почти неповрежденное, окруженное кувшинами, тарелками и металлическими прутками, которые выглядят так, будто их уронили только вчера.

На видеозаписях археологи увидели кучи декорированных керамических кувшинов, покрывавших обломки судна. Многие из этих почти двухсот кувшинов имеют цветочные и геометрические узоры или буквы IHS – традиционную христианскую монограмму имени Иисуса.

Рядом с кувшинами стоят стопки желто-глазурованных тарелок и связки металлических прутков, вероятно, железных, которые служили либо грузом, либо балластом для стабилизации корабля. Исследователи также заметили шесть пушек, большой якорь, кастрюли и навигационные инструменты, что свидетельствует о том, что это было рабочее торговое судно, которое курсировало оживленным, а порой опасным морским путем и, вероятно, перевозило товары из лигурийских мастерских в северной Италии на рынки дальше на запад.

