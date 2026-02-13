God of War, Silent Hill, Metal Gear Solid – что показали на презентации Playstation

Большая часть трансляции была посвящена кроссплатформе.

В ночь с 12 на 13 февраля Sony провела State of Play – презентацию с анонсами и трейлерами новых игр для PlayStation 5 и кроссплатформы. Февральская State of Play оказалась насыщеннее, чем обычно.

Показали как новый контент по уже анонсированным играм, например, Control Resonant и Resident Evil 9 так и анонсы до этого неизвестных тайтлов – например, новой Casltevania. Большим анонсом мероприятия стали ремейки классической трилогии God of War.

Sony Santa Monica анонсировала ремейки классической трилогии God of War – той, где Кратос еще в Греции. Правда, пока без конкретной даты. Известно, что разработка находится на раннем этапе.

Кроме того, разработчики представили новый двухмерный приквел God of War: Sons of Sparta про юность Кратоса. Она уже доступна на PS5.

Konami анонсировали MGS Master Collection 2 – в нее войдут Metal Gear Solid 4 и Metal Gear Solid: Peace Walker, а релиз состоится 27 августа этого года на ПК и современных консолях.

Также Konami к 40-летию франшизы представила новую Castlevania. Над ней трудятся студии Evil Empire и Motion Twin, которые известны по Dead Cells, а релиз в этом году.

Следом Konami показали анонсированную еще в 2022 году Silent Hill: Townfall. Одно из главных отличий от предыдущих частей – вид от первого лица.

Представлена Kena: Scars of Kosmora – сиквел Kena: Bridge of Spirits, который выйдет в этом году на PS5 и ПК.

Ubisoft к 30-летнему юбилею выпустила Rayman: 30th Anniversary Edition – сборник, в который входит первая часть, ее прототипы и альтернативные версии.

Krafton представила Project Windless – масштабный экшен-RPG с открытым миром по мотивам книжной серии "Птица, которая пьет слезы". Судя по трейлеру, на экране могут находиться сотни врагов.

Death Stranding 2 получит ПК-порт уже 19 марта. Из улучшений – разблокированный фреймрейт, а также технологии апскейлинга (FSR, XeSS и DLSS) и генерации кадров.

