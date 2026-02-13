'Путь к преступлению': обзор фильма-аферы с Марком Руффало, Крисом Хемсвортом и Хэлли Берри

УНИАН делится впечатлениями об экранизации новеллы Дона Уинслоу "Преступление 101".

12 февраля 2026 года в украинский прокат вышел криминальный триллер "Путь к преступлению" (Crime 101), рассказывающий о загадочном воре драгоценностей и попытках его поймать. Какой получилась новинка со звездным актерским составом, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В центре сюжета этого фильма, снятого по мотивам новеллы "Преступление 101" американского писателя Дона Уинслоу и также известного на просторах интернета под названием "Ограбление в Лос-Анджелесе", оказались трое центральных персонажей, которые рано или поздно пересекаются между собой. Всех их объединяет одно – они как будто "зависли" по жизни и как раз сейчас настал момент для перемен.

Молодой привлекательный мужчина, называющий себя Майком, носит стильные костюмы и ездит на элитных авто, но его жизнь пуста, без прошлого и будущего. Он – неуловимый таинственный вор застрахованных драгоценностей, который имеет четкие правила, в частности, касающиеся неприменения насилия. По ходу фильма появляются намеки, что у него было тяжелое детство в бедности, в основном в приемных семьях, а в юности он попал в преступную систему, потому что просто не имел другого выбыра. Теперь он хочет начать жизнь с нуля, распрощавшись со своим наставником, но перед этим ему еще нужно провернуть последнее большое дело.

Тем временем, опальный детектив Лу Лубесник пытается выследить грабителя с трассы 101, и, кажется, он единственный, кто верит в связь между ограблениями. Но Лу – изгой, в котором сомневается даже его напарник. Между тем, руководство требует от него заключить сделку с совестью и поскорее закрыть дело, даже если для этого придется фальсифицировать доказательства, чтобы не портить участку статистику. В личной жизни у детектива тоже все не очень – жена только что призналась в изменах и ушла от него, поэтому теперь он записывается на йогу, снимает жилье на побережье и мечтает о свежем старте.

В то же время опытная страховой брокер Шерон Колвин, которой коллеги-мужчины постоянно отказывают в повышении, кормя ее пустыми обещаниями, постепенно понимает, что у нее уже не так много времени, как она думала. Ведь, как говорит босс Шерон, ей "уже 53", а клиенты-миллиардеры больше "ведутся" на молодых и привлекательных девушек-страховщиков.

И вот эти трое получают долгожданный шанс что-то изменить в своей жизни. Вот только удастся ли им выбраться из этой истории живыми и не попасть при этом за решетку?

Кто в главных ролях

Лента собрала действительно мощный актерский состав, причем там нет ни одного лишнего второстепенного персонажа.

Роль Майка досталась Крису Хемсворту, которого большинство зрителей знают по роли Тора в киновселенной Marvel и еще нескольким боевикам, где он в основном играет мускулами. Впрочем, на самом деле в карьере австралийского актера есть и роли, которые показывают, что он умеет играть – от "Гонка" и "Плохие времена в "Эль Рояле" до "Фуриоза: Безумный Макс. Сага". И вот "Путь к преступлению" – это тот случай, где он удачно демонстрирует свои актерские способности.

А вот в мастерстве его коллеги по "Мстителям" Марка Руффало, который там воплощал образ Халка, давно уже никто не сомневался (да и четыре номинации на "Оскар" это вам не шутки – последняя за "Бедные-несчастные"). 58-летний актер довольно иронично воплотил образ изношенного жизнью детектива, в какой-то степени продолжая работу, проделанную в прошлогоднем сериале HBO "Задание".

Между тем, роль брокерши Шэрон Колвин сыграла лауреатка "Оскара" за драму "Бал монстров" и звезда "Людей Икс" Хэлли Берри. 59-летняя актриса не стесняется говорить в интервью о принятии своего возраста и сексизме в Голливуде, и это также нашло отклик в ее персонаже в этом фильме.

В фильме было и несколько ярких важных второстепенных персонажей. В первую очередь речь идет о номинанте на "Оскар" Барри Киогане, воплотившем образ психопатического грабителя-мотоциклиста Ормона, которым хотят заменить Майка. 33-летний ирландский актер уже не впервые играет эмоционально нестабильных и даже опасных персонажей, и удается это ему весьма успешно – взять хотя бы такие ленты, как "Убийство священного оленя", "Банши Инишерина" или "Солтберн".

В то же время номинантка на "Оскар" за роль фолк-певицы Джоан Баэз в фильме "Боб Дилан: Совершенный незнакомец" Моника Барбаро сыграла Майю – молодую женщину, которая появляется в жизни Майка, и это также влияет на его выбор в дальнейшем.

Ну а легендарный Ник Нолти ("Мыс страха", "Тонкая красная линия", "Гром в тропиках") сыграл Мани – наставника Майка и Ормона, который, собственно, и втягивает их в криминал.

О режиссере

Режиссером ленты выступил английский документалист Барт Лейтон. Он прославился благодаря своему авторскому документальному сериалу "Злоключения за границей", который выходил с 2006 по 2022 годы и рассказывал о туристах, попадавших в тюрьму во время путешествий по другим странам.

В 2012 году он выпустил свой дебютный полнометражный фильм "Самозванец", рассказывавший о французском серийном преступнике Фредерике Бурдене, который мастерски выдавал себя за других людей и получил за это прозвище "Хамелеон". Эта работа принесла Лейтону награду BAFTA.

В 2018 году он выпустил гибридный документально-игровой криминальный фильм "Американские животные", рассказывающий об ограблении библиотеки Трансильванского университета в Лексингтоне в 2004 году. В этой ленте архивные кадры и интервью с реальными участниками тех событий комбинировались с воспроизведением некоторых сцен профессиональными актерами, среди которых были Эван Питерс, Удо Кир и упомянутый выше Барри Киоган.

"Путь к преступлению" стал для Лейтона полнометражным игровым дебютом.

Реакция на фильм

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 89% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

"Путь к преступлению" – это мастерский фильм-афера, который держит зрителя в напряжении до последнего момента. Центральные персонажи здесь вызывают симпатию и сочувствие, несмотря на то, что они вовлечены в сомнительную деятельность. Они скорее рассматриваются как неплохие люди, оказавшиеся в затруднительном положении, и теперь отчаянно пытающиеся выбраться оттуда и начать все сначала.

Некоторых зрителей может отпугнуть несколько медленный темп развития фильма, но именно это, вместе с соответствующей манерой съемки и звуковым рядом, передает, как постепенно растет напряжение внутри персонажей.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

