Когда восстановят Дарницкую ТЭЦ: что известно

В результате российских обстрелов этой зимой Дарницкая ТЭЦ получила серьезные повреждения, часть объектов на станции были полностью разрушены. В настоящее время начат процесс восстановления, который будет проходить в несколько этапов, сообщает компания "Евро-Реконструкция", владеющая Дарницкой ТЭЦ.

В компании отметили, что приступили к восстановительным работам, как только позволила ситуация с безопасностью. Хотя расчистка завалов местами еще продолжается, параллельно уже начаты и восстановительные процессы.

"Привлечены внутренние резервы, заключены договоры с подрядными организациями, проведена закупка основных материалов для восстановительных работ. Часть подрядчиков уже приступила к выполнению работ. Работы организованы поэтапно с определением первоочередных направлений", – говорится в сообщении.

Видео дня

В компании подчеркнули, что восстановительные работы осуществляются за счет финансовых и материальных ресурсов предприятия, поскольку акционеры обеспечили Дарницкой ТЭЦ финансовую стабильность.

Вместе с тем раскрывать ориентировочные сроки восстановления стратегически важного объекта в компании не готовы.

"В публичном пространстве появляются различные оценки стоимости и сроков восстановления. Обращаем внимание, что такая информация является конфиденциальной ввиду ограничений безопасности, ведь Дарницкая ТЭЦ является объектом критической инфраструктуры. Предприятие действует в соответствии с требованиями органов безопасности и профильных ведомств и не может детализировать отдельные технические аспекты восстановления. Мы понимаем общественный интерес к этой теме и предоставим подтвержденную и взвешенную информацию, как только это станет возможным", – говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: