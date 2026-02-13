К этим знакам Зодиака идут большие деньги и возможности: кому повезет

Наступает момент, когда можно установить собственные условия и действовать по-новому.

С 13 февраля 2026 года для трёх знаков Зодиака откроется период финансового и личного роста. Приходит чёткое понимание собственной ценности – и больше нет желания соглашаться на меньшее, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Астрологическая энергия этого времени помогает вернуть контроль над ситуацией и пересмотреть устаревшие правила. Наступает момент, когда можно установить собственные условия и действовать по-новому. Именно так запускаются большие перемены.

Изобилие перестаёт быть мечтой и становится осознанным выбором. Уверенность усиливается, внутренняя опора крепнет, а готовность принимать достойное – только растёт. Всё начинает складываться в пользу тех, кто верит в себя.

Телец

Телец, ваш главный ресурс в этот день – твёрдая уверенность в собственной ценности. Это напрямую отразится на материальной стороне жизни: доходах, собственности, проектах и идеях.

Вы чётко понимаете, чего стоите. Сейчас не время уступать или сомневаться. Напротив, это момент заявить о своих условиях – и увидеть, как они принимаются без сопротивления.

Вы долго выстраивали фундамент будущего благополучия, и 13 февраля обстоятельства сложатся в вашу пользу. Вы окажетесь именно там, где должны быть, чтобы получить заслуженное. Действуйте смело – всё готово для роста.

Лев

Лев, ваша способность брать ответственность и демонстрировать лидерство открывает перед вами новые возможности. Мир начинает отвечать вам поддержкой и признанием.

Вы входите в этап, где усилия прошлого превращаются в ощутимые результаты. Новый уровень достатка и влияния становится логичным продолжением вашего пути. Оглядываться назад больше нет необходимости.

Кроме того, вы сможете стать ориентиром для других. Ваш опыт, решительность и умение вдохновлять окажутся особенно ценными. Это период победы, и вы вправе наслаждаться каждым её моментом.

Скорпион

Скорпион, сейчас вы буквально притягиваете к себе внимание и поддержку. Ваши слова и действия находят отклик, а инициативы получают одобрение.

Это не случайность. Вы прошли путь внутренней трансформации, научились доверять себе и принимать взвешенные решения, особенно в финансовых вопросах. Именно это и создаёт прочную основу для процветания.

Вы не побоялись рискнуть тогда, когда другие сомневались. Теперь результаты начинают проявляться естественно и уверенно. Новый этап изобилия входит в вашу жизнь постепенно, но стабильно. Вы заслужили возможность двигаться вперёд без напряжения и наслаждаться достигнутым.

