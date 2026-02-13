На Тайване обитали гигантские питоны: ученые выяснили причину их исчезновения

Теперь на тайване опасные рептилии не водятся.

Питоны - обычное явление во многих странах Азии, особенно в тропических джунглях и болотах таких стран, как Вьетнам, Таиланд и Индонезия. Но любопытным исключением является остров Тайвань, где этих рептилий не бывает.

Что обнаружили исследователи

Но новое исследование обнаружило единственный окаменелый позвонк туловища питона в формации Читин, богатом окаменелостями районе Тайнаня, пишет Phys. Он датируется средним плейстоценом (от 800 тыс. до 400 тыс. лет назад), и расчеты показывают, что он принадлежал питону длиной не менее 4 м. А самые крупные змеи на Тайване сегодня достигают 2-3 м в длину.

За прошедшие годы в тайваньской палеонтологической летописи были обнаружены останки различных доисторических существ, включая крокодилов, черепах, птиц и нескольких змей, но никогда не встречались питоны.

Ученые из Национального университета Тайваня идентифицировали образец по характерному сочетанию особенностей позвонков, включая форму зигосфены - костной структуры, которая помогает скреплять позвонки змеи и ограничивать их скручивание. У питонов зигосфена имеет широкую клиновидную форму, что позволяет отличить ее от других змей.

В распоряжении команды была только одна часть питона, но они все же смогли рассчитать его размер, используя измерения позвонков и статистические модели, основанные на данных о современных змеях.

Куда делись питоны

Исследователи отмечают, что их исчезновение может быть частью более широкой волны вымираний в конце плейстоцена, когда исчезло множество крупных животных, хотя причины этого явления на Тайване остаются неясными.

Однако одним из самых поразительных моментов является теория исследователей о том, что, когда эти змеи вымерли, они оставили после себя экологическую нишу, которая до сих пор не заполнена. Даже несмотря на то, что климат в итоге потеплел, авторы утверждают, что наземная экосистема острова, возможно, не полностью восстановилась после экологических потрясений плейстоцена, когда исчезло несколько крупных хищников.

"Исчезновение высшего хищника, как показывает пример этого крупного питона… в современном биоразнообразии Тайваня, указывает на резкую смену фауны. Ниша высших хищников в современной экосистеме могла остаться вакантной со времен плейстоценового вымирания", - считают исследователи.

