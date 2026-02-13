РФ частично погрузила в темноту ряд областей Украины: где сложнее всего с электричеством

Там, где позволяют условия безопасности, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Российская Федерация в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, частично оставив без света шесть областей, сообщает "Укрэнерго".

Как отметили в компании, по состоянию на утро обесточены потребители в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

"Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - отмечается в сообщении.

Энергетики напомнили, что из-за последствий предыдущих массированных российских атак – в большинстве регионов Украины применяются графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.

"В отдельных областях вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - добавили в "Укрэнерго".

В ночь на 12 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Украине, применив более 20 баллистических ракет и почти 220 дронов, есть попадания.

Из-за последствий вражеской атаки в трех областях Украины и одном районе Киева временно вводились аварийные отключения электроэнергии. Также враг атаковал Одессу, временно оставив город частично без воды.

