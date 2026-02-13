Украина передает производителям Patriot данные об атаках России, - BI

Украинская армия передает данные об ударах России для модернизации ракет-перехватчиков Patriot.

Украина передает производителям американских перехватчиков Patriot информацию об атаках России, чтобы усовершенствовать их ракеты PAC-3. Россия комбинирует баллистические и крылатые ракеты, меняя траектории и используя "ложные" запуски, чтобы запутать украинскую противовоздушную оборону.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью Business Insider. Он охарактеризовал эти действия как "гонку технологий": Украина и Россия пытаются получить решающее преимущество как на поле боя, так и за его пределами.

Украинские батареи MIM-104 Patriot остаются наиболее эффективной защитой от российских баллистических ракет, однако их количества все еще недостаточно, а каждый перехватчик PAC-3 стоит 3,7 миллиона долларов.

Lockheed Martin, производитель PAC-3, не комментирует работу с иностранными военными, но подтвердил, что ускоряет модернизацию своих перехватчиков и наращивает производство для противодействия новым угрозам. США и европейские партнеры оказали Украине значительную помощь, в частности через инициативу НАТО "Перечень приоритетных требований Украины" (PURL), которая позволяет союзникам поставлять вооружение из арсеналов США.

По словам Чернева, Россия также использует беспилотники и "пустые" ракеты для истощения украинских батарей, а системы с конечной маневренностью, как "Искандер" и "Кинжал", затрудняют перехват. Украинские чиновники отмечают, что системы ПВО и ракеты-перехватчики остаются важнейшим оборудованием, которое Киев нуждается от Запада для защиты от российских атак.

Результатом обмена разведданными и модернизации PAC-3 должно стать повышение эффективности перехватчиков, способных противодействовать комбинированным атакам России и обеспечить надежную защиту украинской территории.

Как сообщал УНИАН, Германия планирует отправить в Украину дополнительные ракеты-перехватчики PAC-3, которые используются в зенитно-ракетных комплексах Patriot.

В то же время, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в целом страны-участницы Контактной группы в формате "Рамштайн" анонсировали общую помощь Киеву на сумму 38 миллиардов долларов.

