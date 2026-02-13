Школы Киева начали объединяться: названа причина

В Днепровском районе лицей №141 приютил младшие классы школы №182.

В Киеве школы начали объединяться, чтобы дети могли посещать уроки и учиться очно.

Как сообщает "Киев24", в Днепровском районе лицей №141 приютил младшие классы школы №182, здание которой после очередного российского удара подверглось значительным разрушениям. Там выбиты окна и прорвало систему отопления, поэтому обучение пока невозможно.

Директор лицея №141 Юрий Киньков рассказал об организационных моментах.

"Меня спросили, могу ли я. Я сказал, что да, но мне нужен час, чтобы я логистику проверил, куда я могу разместить, пересадить. Таким образом мы освободили два кабинета на первом этаже", - детализировал Киньков.

Школы расположены рядом, поэтому проблем с доездом нет. Остальные ученики 182-й школы сейчас учатся дистанционно или в других заведениях района.

По словам директора, лицей №141 оборудован инверторами, зарядными станциями и солнечными панелями для бесперебойной работы.

Атаки россиян на Киев

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 февраля оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего почти 2 600 домов в Киеве остались без тепла.

Мэр столицы Виталий Кличко объяснил, что это произошло в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг. Он отметил, что это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

В то же время, более 1 100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов также остались без тепла.

