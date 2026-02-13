НАТО имеет жизненно важное значение для безопасности в мире, говорят чиновники.

НАТО - это не "благотворительная организация" или "акт щедрости", а организация, которая укрепляет глобальную мощь США и экономит деньги американских налогоплательщиков. Об этом заявили бывшие высокопоставленные дипломаты и военные руководители, передает The Times.

Они предостерегли президента Дональда Трампа от выхода из альянса или его ослабления. В своем заявлении перед Мюнхенской конференцией по безопасности 16 бывших высокопоставленных лиц предупредили, что НАТО имеет жизненно важное значение для нацбезопасности США.

Они отметили, что без альянса расходы США вырастут, а риск конфликта увеличится. По мнению чиновников, американское влияние уменьшится, а легитимность будущих операций под руководством США будет ослаблена.

"НАТО - это не акт американской щедрости. Это стратегическое соглашение, которое гарантирует, что США останутся самой мощной и экономически самой безопасной страной мира по доле расходов, которые они понесли бы, действуя самостоятельно", - заявили они.

Что этому предшествовало

В The Times напомнили, что европейские союзники хотели бы противостоять Трампу, однако сталкиваются с реальностью, что в настоящее время они зависят от США в вопросах своей безопасности, несмотря на то, что и тратят миллиарды на оборону, чтобы попытаться уменьшить эту зависимость. В то же время высокопоставленные представители администрации США неоднократно унижали европейцев за их большие армии и отсутствие боевой силы.

Также государственный секретарь США по вопросам войны Пит Хэгсет не явился на вчерашнюю встречу министров обороны в Брюсселе, а отправил своего заместителя Элбриджа Колби, что, как пишет The Times, стало одним из многих дипломатических проявлений пренебрежения.

Тогда 46-летний Колби выступил за реформу "НАТО 3.0", которая была бы ближе к ее первоначальной версии времен холодной войны, а не группой, которая в основном поддерживается военной мощью США.

В частности, он выразил надежду на создание "трансатлантических отношений, которые определяются не зависимостью или оторванными от реальности штампами, а общей силой и общей грамматикой, основанной на гибком реализме".

"Стратегия, которая предполагает, что США могут бесконечно выступать главным защитником Европы, одновременно неся решающую нагрузку во всех других регионах, не является ни устойчивой, ни разумной. Это стремление, оторванное от ресурсов", - сказал Колби.

Однако он добавил, что США не занимаются "отступлением из Европы".

"Позвольте мне подчеркнуть: в этой концепции нет ничего антиевропейского. Напротив, она отражает надежду и, действительно, уверенность в способности Европы действовать существенно и энергично", - заверил чиновник.

Что об этом думают бывшие высокопоставленные американские чиновники

В своем заявлении они добавили, что НАТО обеспечивает правовую и физическую инфраструктуру, которая позволяет американским войскам действовать на глобальном уровне.

"США не поддерживают военное присутствие в Европе исключительно для защиты европейцев; они делают это для защиты американских интересов. НАТО обеспечивает юридическую и физическую инфраструктуру для глобальной деятельности США. Благодаря НАТО американские войска имеют гарантированный доступ к сети воздушных, морских и наземных баз по всей Европе. Они служат "пунктами отправления" для операций США в Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. В военных операциях география имеет значение, а Европа является континентом, который находится ближе к глобальным горячим точкам, где интересы США могут быть поставлены под угрозу", - подчеркнули чиновники в заявлении.

Кроме того, в заявлении добавили, что соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия уменьшают риски распространения, обеспечивая надежную защиту США в Европе.

"НАТО - это не "благотворительность" или односторонняя гарантия безопасности, а жизненно важный мультипликатор силы, который позволяет США проецировать свою мощь, защищать свою экономику и разделять огромное бремя глобального лидерства таким образом, который был бы невозможен - или слишком дорог - для достижения самостоятельно", - подытожили чиновники.

НАТО и США - что говорят в Европе

Ранее министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль отреагировал на критику США в отношении работы НАТО. По его словам, последние комментарии представителей правительства США вызвали раздражение в НАТО.

"В основе мы имеем функциональное НАТО. Мы чувствуем это на всех уровнях, военном, политическом, но, естественно, этот альянс также находится под давлением. Существует отчуждение, существует раздражение по поводу некоторых вещей, которые мы слышим из Вашингтона. Мы должны обсудить это здесь вместе. Мы хотим определить наши общие знаменатели и значение НАТО", - добавил Вадефуль.

