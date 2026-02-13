На выходных погода в Украине испортится

Под конец недели в Украину вернутся морозы, будут дожди и снег.

На выходных, 14 и 15 февраля, погода в Украине ухудшится. В субботу еще будет плюсовая температура, но день ожидается пасмурный и во многих областях дождливый. В воскресенье на запад, север и местами в центральные области вернутся морозы, а дожди сменятся на снег и мокрый снег. В северных областях возможны сильные снегопады, а на юге и востоке пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью -1°, днем +3°. В воскресенье ночью ожидается -3°, а днем -1°, пасмурно, снегопад.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +4°, пасмурно. В воскресенье ночью -3°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +4°, пасмурно. В воскресенье - пасмурно, ночью -4°, днем -2°, снег.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха 0°...+4°, дождь. В воскресенье температура будет -3°...-1°, пасмурно, мокрый снег.

В субботу в Одессе будет пасмурно, дождь, температура ночью +2°, днем +7°. В воскресенье - пасмурно, +2°...+8°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит 0°, днем +6°, пасмурно, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут -1°...+4°, пасмурно, дождь.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью 0°, днем +6°, дождь. В воскресенье температура составит -1°...+4°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в субботу - пасмурно, +4°...+12°, дождь. В воскресенье +4°..+14°, пасмурно, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +4°, днем +9°. В воскресенье ночью ожидается 0°, днем +5°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +1°, днем +8°, дождь. В воскресенье будет пасмурно, ночью +2°, днем +6°, дождь.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°, дождь. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура составит +1°, днем +7°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачнос прояснениями. Температура ночью +1°, днем до +4°. В воскресенье ночью температура составит 0°, днем столбики термометров покажут -4°, пасмурно, сильный снег.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +2°, днем +4°, пасмурно, дождь. В воскресенье - пасмурно, стльный снегопад. Температура ночью составит 0°, днем -2°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +6°. В воскресенье - пасмурно, снегопад, температура 0°...-4°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +7°. В воскресенье - пасмурно, +1°...-1°, небольшой снег.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, температура +3°...+8°, небольшой дождь.

