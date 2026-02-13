Манная каша делается очень легко и быстро, но для идеальной консистенции нужно знать определенные пропорции и технику.

Как и молочная каша, манка – блюдо, любимое и детьми, и взрослыми. Но несмотря на кажущуюся простоту, сварить ее получается не всегда: то комочки появятся, то выходит слишком густая, то наоборот, как вода.

Однако в том, как варить манную кашу, важно лишь соблюдать пропорции и правильно засыпать крупу. Зная это, вам больше не составит труда готовить манку хоть каждое утро.

Разберемся, как сварить жидкую манную кашу для бутылочки и густую, чтобы "ложка стояла" – на молоке и на воде.

Как сварить манную кашу на молоке – рецепт в двух пропорциях

Это классика. Молочная каша получается нежной и вкусной: идеально подходит на завтрак, особенно детям. Количество манки определит, какой будет консистенция – совсем жидкой или погуще.

Ингредиенты:

• 500 мл молока;

• 3 ст. ложки манки (для жидкой) или 4 (для густой);

• 1-2 ст. ложки сахара;

• щепотку соли;

• немного сливочного масла.

Перед готовкой ополосните кастрюлю холодной водой, чтобы молоко не пригорело.

Нагревайте молоко на среднем огне, пока оно не начнет закипать. Как только появится пенка, тонкой струйкой всыпьте манку, постоянно помешивая венчиком (или вилкой). Это самый важный элемент в том, как сварить манную кашу без комочков.

Убавьте огонь до минимума и варите кашу минут 5-7, не забывая помешивать. В конце добавьте соль, сахар и масло.

Впрочем, сколько варить манную кашу также зависит от ваших предпочтений. Хотите пожиже – берите меньше манки или варите недолго. Любите густую – добавьте манки и дайте постоять под крышкой пару минут. Но учтите, что каша в любом случае еще загустеет после того, как вы снимите ее с огня.

Как варить манную кашу на воде – густой и жидкий варианты

Этот вариант хорош для тех, кто следит за фигурой или не ест молочные продукты. Если все сделать правильно, каша на воде тоже получится вкусной и без комков.

Ингредиенты:

• 500 мл воды;

• 3 ложки манки (для жидкой) или 4-5 (для густой);

• щепотка соли;

• сахар по вкусу;

• немного сливочного масла, если хотите.

Вскипятите воду на среднем огне и переключите на слабый.

Тонкой струйкой всыпайте манку, быстро помешивая венчиком или вилкой. Имейте в виду, что жидкая каша с большей вероятностью может пригореть к кастрюле, тогда как сварить густую манную кашу легче, хотя и займет это чуть больше времени.

Варите около 5 минут на слабом огне, постоянно перемешивая, не давая каше прилипнуть. В конце добавьте соль и сахар.

Если каша вдруг стала слишком густой, разбавьте ее горячей водой. Если кажется жидкой – поварите еще пару минут.

Еще можно заранее смешать манку с небольшим количеством холодной воды и дать ей набухнуть – тогда комков точно не будет.

