Мобилизация в Украине будет проводиться по-новому: в Раде рассказали об изменениях

В правительстве хотят свести к минимуму уличные конфликты между гражданами и работниками ТЦК.

В ближайшее время процедуры мобилизации в Украине будут серьезно скорректированы, чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций. Об этом в комментарии ТСН рассказал член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Так, нардеп сослался на предыдущие заявления президента Владимира Зеленского о необходимости свести к минимуму конфликты во время проведения мобилизационных мероприятий.

"Это одна из ключевых задач, которую понимает и комитет, и президент озвучил, и министр обороны Михаил Федоров понимает. То есть минимизировать любые конфликтные ситуации для того, чтобы территориальные центры комплектования (ТЦК) не обвиняли в нарушении прав человека и чтобы Российская Федерация не использовала это как составляющую своей информационно-психологической войны", – рассказал Вениславский.

Вместе с тем народный избранник подчеркнул, что "есть очень много злоупотреблений и невыполнения воинской обязанности" со стороны самих граждан.

Учитывая все это, по словам нардепа, Министерство обороны сейчас готовит предложения по улучшению мобилизационных процедур. В частности, планируется с одной стороны устранить конфликтные ситуации, а с другой – сделать невозможным уклонение от военной обязанности.

"Я думаю, что в ближайшее время они будут представлены комитету. Далее мы сможем их более широко обсуждать. Речь идет о том, чтобы жизнь тех, кто не выполняет свой конституционный долг по защите Украины, не была проще, чем жизнь тех, кто, например, не платит алименты. Сейчас к неплательщикам алиментов применяются более жесткие меры, чем к тем, кто уклоняется от призыва на военную службу", – пояснил Вениславский.

Как писал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о 12-месячной отсрочке от мобилизации для молодых добровольцев в возрасте 18-25 лет, которые уже отслужили по контракту во время военного положения.

Также мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский подписал указ о контрактной военной службе для мужчин старше 60 лет. До сих пор такой возможности у пожилых добровольцев просто не было.

