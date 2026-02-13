Самый топовый смартфон Xiaomi уступил iPhone 17 Pro по качеству фото

Ожидается, что устройство поступит в продажу в Европе уже в марте.

Флагманский телефон Xiaomi 17 Ultra оказался одним из самых навороченных камерофонов на рынке, хотя не смог занять лидирующую позицию в рейтинге качества съемки. Несмотря на мощное железо, модель уступила конкурентам в тестах лаборатории DxOMark.

Xiaomi 17 Ultra набрал 166 баллов и занял шестую строчку в общем рейтинге. Он уступил Apple iPhone 17 Pro, который расположился на четвертой строчке с 168 баллами, а также значительно отстал от лидера – Huawei Pura 70 Ultra со 175 баллами. Кроме того, аппарату не удалось получить наивысшую оценку ни в одной категории.

Главные претензии обозревателей относились к видео и групповым портретам – на них не все люди оказываются в фокусе. Причина кроется в малой глубине резкости основной 50-Мп камеры с 1-дюймовым сенсором; переменная диафрагма могла бы исправить ситуацию, но производитель отказался от этой функции

Также упоминается, что автоматическая экспозиция и баланс белого иногда меняются от кадра к кадру, а автофокус не всегда обеспечивает плавные переходы, из-за чего картинка может выглядеть слегка дерганой.

Несмотря на это, в большинстве сценариев камера демонстрирует высокий уровень. Снимки отличаются хорошей детализацией и низким уровнем шума, цвета выглядят естественно, а эффект боке в портретном режиме получился убедительным.

Отдельной похвалы удостоилась 200-Мп перископическая телефотокамера с непрерывным зумом – диапазон от 75 до 100 мм и сравнительно крупный сенсор обеспечивают отличное качество фотографий на дальних фокусных расстояниях.

Ожидается, что Xiaomi 17 Ultra поступит в продажу в Европе в марте. Вместе с ним появится базовый Xiaomi 17, а вот модели Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max останутся эксклюзивами для Китая.

Напомним, в конце января Xiaomi представила новый среднебюджетный смартфон Redmi Turbo 5 Max с рекордным аккумулятором 9000 мАч и дизайном в стиле iPhone 17.

