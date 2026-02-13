ИИ лишает человечество будущих гениев: ученый озвучил пугающее предупреждение

Перекладывание интеллектуальных задач на нейросети разрушает способность человека к глубокому анализу.

Когда в 2023 году датский психиатр Сёрен Динесен Эстергор опубликовал свое зловещее предупреждение о влиянии ИИ на психическое здоровье, технологические гиганты, увлеченно создававшие чат-ботов, его не услышали. С тех пор множество людей погибли после "взаимодействия" с ИИ.

Еще больше пользователей провалились в опасные психологические "кроличьи норы", вызванные болезненной фиксацией на моделях вроде ChatGPT. Теперь было опубликовано новое предупреждение: интеллектуальная элита мира накапливает "когнитивный долг", используя искусственный интеллект, пишет Futurism.

В новом письме редактору, опубликованном в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica, Эстергор утверждает, что ИИ подрывает писательские и исследовательские навыки ученых, которые к нему прибегают. "Хотя некоторые люди одарены от природы, научное мышление (и мышление в целом) не является врожденной способностью. Оно формируется через воспитание, образование и постоянную практику", – объясняет Эстергор.

По словам ученого, хотя способность ИИ автоматизировать широкий спектр научных задач "действительно восхищает", она не лишена "негативных последствий для пользователя".

Пример Нобелевских лауреатов

В качестве примера долгосрочных последствий, которые его беспокоят, исследователь приводит Демиса Хассабиса и Джона Джампера. В 2024 году они получили Нобелевскую премию по химии, "впечатляюще продемонстрировав" потенциал ИИ в научных открытиях. Используя AlphaFold2 – систему ИИ, разработанную Google DeepMind, – Хассабис и Джампер смогли точно предсказать трехмерные структуры практически всех известных белков, что стало колоссальным научным достижением.

Однако, как пишет Эстергор, их прорыв не возник на пустом месте – он был построен на фундаменте интенсивной научной подготовки, развивавшейся на протяжении всей жизни.

"Я бы поспорил, что далеко не факт, что даже такие люди, как Хассабис и Джампер, достигли бы уровня Нобелевской премии, если бы инструменты генеративного ИИ, в развитие которых они сами вносят вклад, были доступны с самого начала их карьеры – или когда они пошли в начальную школу", – пишет Эстергор.

По его словам, причина в том, что при наличии таких инструментов они могли бы просто не получить достаточной практики в самостоятельном мышлении.

Атрофия "ментальных мышц"

"Если использование чат-ботов с ИИ действительно вызывает когнитивный долг, мы, вероятно, находимся в крайне тяжелом положении", – продолжает психиатр.

Его мрачные опасения разделяют и другие ученые, например, нейробиолог из Университета Монтеррея Умберто Леон Домингес. Он утверждает, что беспечное использование ИИ может заменить работу "ментальных мышц", которые студентам и ученым прошлых поколений приходилось напрягать самостоятельно. Другие исследователи соглашаются, что "когнитивная разгрузка" (перекладывание мыслительных процессов на внешние носители) является серьезным риском использования ИИ.

Эстергор предупреждает, в долгосрочной перспективе, "это снизит шансы на то, что в будущих поколениях появятся такие люди, как Демис Хассабис и Джон Джампер".

