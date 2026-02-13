В 'ПриватБанке' изменился курс валют: сколько стоят доллар и евро сегодня

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,29 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 13 февраля, вырос на 7 копеек и составляет 43,29 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,69 гривни, а евро - по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 43,29 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 51,55 гривни.

Нацбанк установил 13 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 42,99 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,03 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 18 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне и составляет 43,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,85 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,70 гривни за евро.

