Jamala представила новый трек 'Обіймай' накануне Дня влюбленных (видео)

Как призналась певица, эта песня - ее мысли вслух о состоянии, когда ты постоянно держишься и не можешь сказать, что тебе тяжело.

Накануне Дня влюбленных украинская певица и музыкальный продюсер Нацотбора на "Евровидение 2026" Jamala представила новый трек "Обіймай" и лирик-видео к нему.

По словам певицы, эта песня о любви, которая не нуждается в доказательствах или лишних словах. В ней Jamala создает пространство для простой, человеческой, очень необходимой любви, которая не задает вопросов и не требует объяснений.

"Это очень чувственная песня об отношениях, мои мысли вслух. О состоянии, когда ты постоянно держишься и не можешь сказать, что тебе тяжело, потому что понимаешь: от твоего настроения зависит настроение в твоем доме или близкого человека, ты как камертон задаешь правильный тон для всех. И ты как будто держишься за двоих, берешь на себя эту ношу и ответственность все выдержать. Но на самом деле нужно совсем немного - чтобы тебя просто обняли, понимали и чувствовали, насколько ты держишься, и насколько ты сильная", - поделилась певица.

Отдельное место в композиции занимает строчка "Коли ти пишеш, що хочеш скласти зброю, Але сильніших я ще не бачила людей.…" - она звучит как внутренний диалог и одновременно как признание. Как отметила исполнительница, эти слова - также о ней:

"О моментах, когда хочется максимально сдаться, спрятаться под одеяло и признать себя слабой. Но я не могу этого сделать, потому что взяла на себя ответственность быть сильной".

Вместе с треком Jamala представила лирик-видео, созданное командой режиссера Леси Подолянко, в котором можно увидеть звездных друзей Jamala: пары Тимур и Инна Мирошниченко, Константин и Влада Либеровы, ONUKA и The Maneken, Леся Патока с мужем Артемом, который является военным.

Сейчас новый трек "Обіймай" уже вышел на всех музыкальных платформах и на YouTube. Также для предварительного заказа доступен будущий альбом Jamala "Рух мій", который можно считать рефлексией певицы о жизни, что не останавливается даже несмотря на все трудности.

