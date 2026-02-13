Почему не было запусков 'Орешника' во время тревоги в Украине: эксперт дал объяснение

Ранее Силам обороны Украины удалось сорвать запуск "Орешника".

Оккупанты имитировали подготовку к запуску баллистических ракет "Орешник" с полигона "Капустин Яр", хотя на самом деле не могут запустить оттуда ракеты, потому что до сих пор проводят восстановительные работы после серии ударов Сил обороны Украины, которые произошли в январе.

Так в эфире Радио NV военный Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко объяснил, почему в Украине вчера дважды объявлялась воздушная тревога из-за угрозы запуска ракеты "Орешник", но пусков так и не было.

Эксперт напомнил, что в январе Силы обороны Украины нанесли серию ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России.

"После атаки украинских Сил обороны там проводились определенные ремонтные и восстановительные работы, проверялась система управления и контроля работы. Второе, там проводятся учения. Третье, врагу важно было просто показать всему миру, что не было никаких последствий украинской атаки, и посмотрите: "все работает, все в порядке" и готовы к запуску "Орешника". То есть, был еще эмоционально-психологический момент этой демонстрации", - отметил Мусиенко.

По его словам, "информационно-психологическую войну" никто не отменял.

"Это нужно было для того, чтобы показать, что нет никаких последствий. И то, о чем говорят в Силах обороны и говорит Генеральный штаб ВСУ, это так - сказали, а там на самом деле "все в порядке". Далеко не все в порядке. Потому что, если бы все было в порядке, то враг бы осуществил запланированный пуск ракет еще в январе, а он этого не сделал", - убежден Мусиенко.

Мусиенко отметил, что сейчас РФ проводит восстановительные работы на полигоне "Капустин Яр" и пытается принимать определенные меры, чтобы показать, что в случае приказа готовы осуществлять пуски ракет "Орешник".

Также он отметил, что январская атака Сил обороны Украины сорвала запуск "Орешника" с "Капустиного Яра".

"Тогда это сорвало запуск этой ракеты по территории Украины, потому что была информация, что Россия готовит эти действия", - сказал Мусиенко.

Удар по "Капустиному Яру"

Как сообщал УНИАН, по результатам серии ударов по российскому полигону "Капустин Яр" в январе подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности. Также известно о повреждении монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения.

