Пошлинный шантаж Трампа сработал: Украина теряет ключевой рынок

Американская продукция получила более выгодные условия для сбыта.

Кукуруза из США методично вытесняет украинскую кукурузу с ключевого для нее рынка Евросоюза. Для американской продукции действуют конкурентные преимущества, которых президент США Дональд Трамп добился от Европы за счет таможенного давления.

Руководительница редакционного контента и аналитики ASAP Agri Виктория Блажко рассказала изданию Latifundist.com, что еще до середины прошлого года США увеличили поставки кукурузы в Евросоюз на 6,5 млн тонн. Тогда как экспорт Украины на европейский рынок за год упал на 7,5 млн тонн.

В 2025–2026 годах Вашингтон закрепил позиции на ключевых рынках кукурузы путем заключения торговых соглашений с фиксированными объемами закупок и снятием ограничений. Так, Южная Корея более чем вдвое увеличила импорт американской кукурузы. Япония должна ежегодно покупать агропродукцию из США на общую сумму 8 млрд долл.

Рамочное соглашение о "сбалансированной торговле" администрации Трампа с ЕС предусматривает снятие нетарифных барьеров, что, в частности, стимулирует импорт кукурузы в Европу. Аналогичным образом работает и соглашение с Великобританией.

Таким образом, увеличение американского экспорта кукурузы далеко не в последнюю очередь связано с договоренностями на государственном уровне. США получили конкурентные преимущества на рынках ЕС, Южной Кореи, Вьетнама, Индонезии, Ближнего Востока и Южной Азии. На всех этих направлениях активно работала Украина.

Соответственно, на большинстве ключевых рынков, где американский экспорт рос, украинской кукурузы становилось меньше. Худшая ситуация на европейском направлении – в Италии, Нидерландах и Португалии.

Турция остается единственным крупным рынком, куда Украина наращивает поставки. Американскую кукурузу здесь практически не закупают из-за запрета распространенных в США модификаций культуры.

"Сегодня около 75% импорта кукурузы Турцией обеспечивает Украина. Именно поэтому турецкое направление остается ключевой опорой для украинского экспорта, и дальнейшая динамика поставок в значительной степени будет зависеть от спроса из этой страны", – отмечает Блажко.

Неблагоприятная погода в прошлом году спровоцировала резкую задержку уборочной кампании кукурузы в Украине. Это стало одним из решающих факторов потери позиций страны как ключевого поставщика культуры в ЕС.

За предыдущие полгода аграрный экспорт из Украины сократился на 29,4%, однако показатели кукурузы еще хуже – минус 39,1%.

