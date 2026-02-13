Половинкина и Островский подогрели слухи о романе: певец вышел на связь с разоблачением

Пара не раз появлялась вместе на публике.

Известный украинский певец Виталий Островский, выступающий под псевдонимом OSTROVSKYI, показался в сети с финалисткой 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анастасией Половинкиной после того, как она намекнула на их роман.

Напомним, накануне девушка опубликовала в Instagram их общее фото с подписью: "Теперь официально". До этого пара не раз появлялась вместе на публике, подогревая слухи о романе. Однако, позже Половинкина данное фото удалила, не объяснив причину.

Тем временем Островский в Instagram в stories поделился видео, которое пролило свет на то, что же это было на самом деле. Оказывается, певец вместе с Половинкиной стали героями шоу NABARI, которое известно своими розыгрышами.

"Сегодня такие откровенные признания… Я желаю вам деток, как на небе звездочек", - с улыбкой заявил на видео ведущий проекта.

Островский же подписал ролик словами: "Ох, сколько эксклюзива вы увидите…". Но позже певец коротко и разоблачительно добавил:

"Это было шоу, но всем спасибо за поздравления".

Напомним, в последнем интервью Анастасия Половинкина дала понять, что еще не встретила своего мужчину.

