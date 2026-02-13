В Украину почти перестали поступать свежепривезенные электрокары: что происходит на рынке

Наиболее востребованным в этом сегменте оказался Nissan Leaf.

Январь 2026 года оказался драматичным для украинского рынка электромобилей. После декабрьского "штурма" таможни из-за возврата НДС на импорт электрокаров, первые показатели нового года демонстрируют впечатляющий спад объемов ввоза.

В Институте исследований авторынка сообщили, что в прошлом месяце только 1374 подержанных электромобиля получили первую регистрацию по сравнению с 25 тысячами в декабре. Таким образом, динамика показывает ошеломляющие -94,5%. По сравнению с январем 2025 года падение составило -53,7%.

"Это не просто спад, это остановка конвейера. Декабрьские десятки тысяч машин превратились в едва заметный ручеек", – говорят специалисты.

Видео дня

По мнению экспертов, в декабре в Украину было завезено столько автомобилей, что на внутренних площадках предложение значительно превышает спрос. Сейчас рынок сделал паузу, чтобы "переварить" накопленные запасы.

Если динамика импорта претерпела радикальные изменения, то модельные предпочтения украинцев почти не изменились.

Лидером рынка свежепригнанных электромобилей в январе оставалась Tesla, показатели которой составили 337 авто. Далее идут Nissan (208 единиц) и KIA (120). Сразу за ними расположились Hyundai и Volkswagen, а замыкают десятку Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz и BYD.

Среди отдельных моделей наиболее востребованным оказался Nissan Leaf, который ценят за надежность и дешевизну. Показатели этой модели составили убедительные 177 единиц. Далее следуют Tesla Model 3 (159 единиц) и Model Y (123). Также в пятерку лидеров попали KIA Niro и Renault ZOE.

По словам Станислава Бучацкого из Института исследований авторынка, реальные объемы импорта начнут восстанавливаться только после того, как внутренние склады опустеют, а потребители привыкнут к новым условиям растаможивания.

Рынок электромобилей – последние новости

Недавно стало известно, что самым популярным на украинском рынке новых электрокаров стал китайский кроссовер BYD Leopard 3. Эксперты считают, что он привлекает покупателей, которые ищут "индивидуальность и современные технологии". Сразу за ним в рейтинге популярности идут Volkswagen ID. Unyx и BYD Sea Lion 06.

Напомним, ранее специалисты Института исследований авторынка исследовали, как изменились цены на электромобили в Украине для десяти самых популярных моделей.

Вас также могут заинтересовать новости: