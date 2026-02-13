День влюбленных в тумане: синоптики предупредили об опасности 14 февраля (карта)

Речь идет о I уровне опасности.

14 февраля во многих областях Украины ожидается сильный туман. Об опасных метеорологических явлениях в день, когда отмечается День святого Валентина, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"14 февраля ночью и в первой половине дня в северных, большинстве западных, центральных и Харьковской областях туман (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Погода в Украине 14 февраля - прогноз

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что 14 февраля погоду в Украине будет определять циклон, который принесет осадки. Речь идет о дождях на востоке, юге и местами в центральных областях Украины. Немного дождей также ожидается и на западе. В то же время на севере будет облачно, влажно, временами туман.

Видео дня

Температура воздуха особо не изменится: продолжится оттепель с небольшими "плюсами", а на юге будет до 5-10 градусов тепла.

Диденко также подчеркнула, что потепление принесет с собой таяние снега и льда, оползни снежных массивов с крыш, водопады с карнизов, сосульки, лужи со льдяными скрытыми островками, в горах - опасность лавин.

Вас также могут заинтересовать новости: