Легендарный образ из 50-х снова в моде - и он подходит всем

Boatneck станет беспроигрышным вариантом, если хочется выглядеть стильно без лишних усилий.

В 2026 году мода снова обращается к проверенной классике - и на этот раз возвращается изящный силуэт boatneck (лодочный вырез), который в свое время обожала британская актриса Одри Хепберн.

Вырез проходит вдоль ключиц, открывая плечи, но без глубокого декольте. Такая форма выглядит сдержанно и женственно, визуально удлиняя шею и подчеркивая линию плеч. Этот фасон считается универсальным, ведь одинаково хорошо работает и в повседневных луках, и в более изысканных образах.

Как напоминает Southern Living, история тренда уходит корнями в начало ХХ века. Сначала такие вырезы использовали во французской морской форме, чтобы облегчить движения морякам. Впоследствии этот элемент перекочевал в моду, а настоящий пик популярности пришелся на 1950-е годы - благодаря таким иконам стиля, как актрисы Грейс Келли и Одри Хепберн, а также дизайнеру Коко Шанель, которая активно продвигала лаконичную элегантность.

Видео дня

Сегодня этот силуэт возвращается в современном прочтении. Помимо классических длинных рукавов, появляются варианты с короткими рукавами или без них, которые идеально подойдут для весны и лета. В тренде как однотонные модели базовых цветов, так и полосатые вариации, вдохновленные морской тематикой.

Напомним, ранее в сети активно обсуждали новое золотое украшение принцессы Уэльской, которое ей мог подарить принц Уильям.

Вас также могут заинтересовать новости: