Вдова лидера группы ADAM выпустила его последнюю песню с клипом, который доводит до слез

В пятницу, 13 февраля, накануне Дня влюбленных, вышел посмертный сингл проекта ADAM "Сильно-сильно" вместе с видео, смонтированным из личных архивов пары.

Как сообщили в пресс-службе артистов, композиция была написана певцом Михаилом Клименко вместе с его женой Сашей Норовой и является их личной историей о любви, совместной жизни и путешествиях по Украине.

Говорится, что трек "Сильно-сильно" был создан в мае 2025 года в домашней студии. Как и все песни ADAM, он родился из реальной жизни - гастролей по Украине, поездок между городами, коротких пауз между концертами и моментов, когда самым ценным было просто быть рядом. В тексте песни - настоящие места и события: Ужгород, куда пара не успела на цветение сакур из-за гастролей, Николаев с разведенными мостами, дороги, отели и ощущение жизни между выступлениями.

"Эта песня - о нашей любви, о наших путешествиях и гастролях по Украине. О жизни между концертами, когда мы просто были вместе. Все слова в ней - правда из нашей жизни", - поделилась жена музыканта Саша Норова.

Напомним, Миша Клименко умер 7 декабря 2025 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стал туберкулезный менингит - тяжелое инфекционное заболевание, из-за которого музыкант долгое время находился в больнице и провел несколько недель в коме.

