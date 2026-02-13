Астрономы впервые зафиксировали исчезновение массивной звезды без взрыва: что о ней известно

Эта звезда когда-то была одной из самых ярких звезд в галактике Андромеды.

Астрономы зафиксировали то, что они описали как наиболее полную наблюдательную запись исчезновения массивной звезды, которое исследователи описали как коллапс в черную дыру, без драматического взрыва сверхновой, который в основном сопровождает такую гибель звезд. Об этом пишет The Washington Times.

Звезда, обозначенная как M31-2014-DS1, начала ярче светиться в инфракрасном диапазоне в 2014 году, а затем резко померкла в течение следующих лет. К 2023 году она стала почти невидимой, потемнев до одной десятитысячной части своей первоначальной яркости в видимом свете.

Такие наблюдения дают необычный взгляд на то, как некоторые массивные звезды могут заканчивать свою жизнь.

"Эта звезда когда-то была одной из самых ярких звезд в галактике Андромеды, а теперь ее нигде не было видно. Представьте, если бы звезда Бетельгейзе внезапно исчезла. Все бы сошли с ума! То же самое [произошло] с этой звездой", - рассказал научный сотрудник Института Флатирон Фонда Симонса Кишалай Де, который возглавлял исследование.

Отмечается, что M31-2014-DS1, которая расположена примерно в 2,5 млн световых лет в соседней галактике Андромеда, была сверхгигантской звездой, которая примерно в 100 тысяч раз сияла ярче Солнца.

"Наблюдения выявили необычную закономерность. Начиная с 2014 года, инфракрасное излучение звезды увеличилось примерно на 50% за два года. Затем, в 2016 году, оно начало быстро тускнеть, став слабее своей первоначальной яркости в течение года. Угасание продолжалось, пока звезда фактически не исчезла из поля зрения", - рассказали в The Washington Times.

В издании объяснили, что когда массивные звезды, которые по крайней мере в 10 раз тяжелее Солнца, исчерпывают свое топливо, гравитация начинает разрушать ядро. Часто это вызывает мощную ударную волну, которая разрывает звезду на части в результате взрыва сверхновой. Однако астрономы уже давно выдвинули теорию, что иногда эта ударная волна не срабатывает, и большая часть вещества звезды падает обратно на разрушающееся ядро, образуя черную дыру.

"Мы знаем о существовании черных дыр уже почти 50 лет, но мы едва начали понимать, какие звезды превращаются в черные дыры и как это происходит", - отметил Де.

Исследователь добавил, что свет от пылевых обломков, окружающих черную дыру, будет оставаться видимым в течение десятилетий для таких инструментов, как космический телескоп Джеймса Уэбба.

"Это только начало истории. Это может стать ориентиром для понимания того, как во Вселенной образуются звездные черные дыры", - подчеркнул Де.

