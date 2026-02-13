OpenAI обвинила китайскую DeepSeek в 'краже' технологий для обучения ИИ

В компании утверждают, что это угроза национальной безопасности США.

Американский разработчик OpenAI обвинил китайский стартап DeepSeek в незаконном использовании ее технологий для обучения модели DeepSeek R1. Соответствующее предупреждение, как пишет Bloomberg, было направлено американским законодателям.

Речь идет о процессе "дистилляции" – когда новый ИИ обучается на ответах более мощной модели, фактически перенимая ее знания и возможности. По данным компании, сотрудники DeepSeek обходили ограничения доступа и получали ответы через замаскированные сторонние маршрутизаторы, после чего использовали их программно для обучения собственных моделей.

В OpenAI утверждают, что это угроза национальной безопасности США. DeepSeek могут использовать полученные технологии без ограничений в сферах с высокими рисками, например, в биологии или химии. При этом в OpenAI никак не могут помешать происходящему.

Подобные практики, по словам разработчиков ChatGPT, участились, особенно среди ИИ стартапов из Китая. Bloomberg подчеркивает, что бесплатный доступ к DeepSeek и другим китайским языковым моделям представляет угрозу для американских ИИ-компаний.

Напомним, в прошлом году китайский чат-бот DeepSeek произвел настоящий фурор, став самым скачиваемым приложением в более 120 странах. По словам разработчиков, его создание стоила всего 6 млн долларов. Для сравнения, OpenAI потратила $14 млн только на одну рекламу для Супербоула.

В конце января появилась информация, что Nvidia заморозила рекордную сделку с OpenAI на $100 млрд. Дженсен Хуанг и остальные топ-менеджеры Nvidia недовольны подходом разработчиков ChatGPT.

Сегодня ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов. Ближайшие соперники – Perplexity и Google Gemini. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

