Конец советской 'очереди на квартиру': в Украине заработает новая жилищная система

Украина отходит от устаревшей советской модели жилищной политики.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об основных принципах жилищной политики, который запускает реформу жилищной сферы и формирует новую модель обеспечения граждан жильем.

Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, закон создает условия, при которых граждане будут иметь реальные возможности для аренды или приобретения жилья в собственность.

"Документ предусматривает внедрение новой системы обеспечения граждан жильем, в частности через развитие социального и служебного жилья, создание специальных жилищных фондов, а также введение доступных финансово-кредитных механизмов поддержки строительства и приобретения жилья, привлечение инвестиций в строительство и модернизацию жилищного фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон отменяет советские правила. Таким образом, жилищный кодекс 1983 года больше не действует, а новые правила заменяют старую систему. Вводятся новые механизмы: социальная аренда жилья, аренда с правом выкупа, доступные кредиты на жилье (ипотека, лизинг).

В пресс-службе отметили, что очередь на жилье сохраняется, но будет функционировать в цифровом формате. Все заявления будут обрабатываться через единую систему, что позволит автоматизировать процесс, минимизировать влияние должностных лиц и ускорить рассмотрение. Граждане смогут отслеживать свой статус, получать предложения и пользоваться открытой информацией о жилищных программах.

Кроме того, закон запрещает приватизацию служебного и коммунального жилья. Это сделано для того, чтобы государственный жилищный фонд и жилищный фонд территориальных общин сохранялись и использовались для обеспечения жильем тех, кто в этом нуждается.

В то же время для отдельных категорий граждан – например, лиц, выходящих из интернатов, или сирот, – предусмотрены конкретные сроки и механизмы обеспечения жильем (временным или социальным), а также льготные условия для кредитов на жилье.

Жилье в Украине – главные новости

В июле прошлого года Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который дает старт масштабной жилищной реформе в Украине. Так, для граждан с низким доходом должны быть введены два формата временного жилья - социальная аренда и аренда с правом выкупа. Эти механизмы уже много лет работают в ЕС.

В январе парламент принял закон об основных принципах жилищной политики, который отменяет действующий в Украине Жилищный кодекс 1983 года и меняет советские правила функционирования жилищной сферы.

