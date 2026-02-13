ОПЕК+ зальет мир 'черным золотом': нефтяные 'короли' готовят судьбоносное решение

В ОПЕК+ ожидают, что спрос на нефть будет расти.

Картель ОПЕК+, на который приходится около половины мировой добычи нефти, склоняется к возобновлению увеличения добычи нефти с апреля.

По данным трех источников Reuters, восемь членов группы на встрече 1 марта склоняются к возобновлению увеличения квот на добычу с апреля. В то же время два других источника журналистов сообщили, что решение еще не принято и "переговоры будут продолжаться в течение недели, предшествующей встрече".

Собеседники издания объясняют, что группа готовится к "пиковому летнему спросу" на нефть. Они также обращают внимание, что напряженность в отношениях между США и Ираном способствует высоким ценам на "черное золото" несмотря на заявленный избыток. Издание напоминает, что в январе 2026 года цены на нефть марки Brent подскочили до шестимесячного максимума в почти 72 доллара за баррель.

Вице-премьер-министр России Александр Новак, отвечая на вопрос журналистов о том, возобновится ли увеличение добычи ОПЕК+, заявил, что делегаты ожидают роста спроса весной. Он намекнул, что это может привести к росту добычи странами-членами группы.

"Начиная с марта-апреля, спрос будет постепенно расти. Это будет дополнительным фактором для обеспечения баланса", – сказал он.

Reuters отмечает, что возобновление наращивания добычи нефти странами-членами ОПЕК позволит лидеру группы – Саудовской Аравии и другим членам, таким как ОАЭ, отвоевать долю рынка в то время, как другие члены картеля – Россия и Иран – борются с западными санкциями.

Издание напоминает, что восемь членов ОПЕК+ в период с апреля по декабрь 2025 года повысили квоты на добычу примерно на 2,9 миллиона баррелей в день и заморозили дальнейшее запланированное увеличение на январь-март 2026 года из-за сезонного снижения потребления.

Цены на нефть и ситуация в Иране

13 января цены на нефть снижались благодаря уменьшению риска конфликта между США и Ираном. Ранее США сосредоточили вокруг Ирана мощную военную группировку, готовую к удару, как только будет приказ.

А уже 6 февраля США призвали своих граждан в Иране как можно быстрее выехать из страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Вместе с тем, Израиль предупредил США о готовности самостоятельно атаковать Иран, если Тегеран пересечет установленную "красную линию" по развитию баллистических ракет.

