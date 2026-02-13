'Глаза флота': почему E-2D - самый ценный самолет на USS Abraham Lincoln

E-2D Advanced Hawkeye с радаром APY-9 обеспечивает "глаза" и координацию для авианосца USS Abraham Lincoln, обнаруживая даже стелс-цели на сотни километров.

Винтовой самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye выполняет роль "цифрового квотербека" авианосной ударной группы. Оснащенный мощной РЛС APY-9, он обнаруживает воздушные и морские угрозы, координирует действия истребителей и обеспечивает раннее предупреждение об атаках – фактически формируя "глаза" флота в небе, пишет Wionews.

"Цифровой квотербек" в воздухе

E-2D создан не для маневренного боя, а для управления им. С борта самолета операторы направляют истребители, в частности F-35C Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, на определенные цели. Без такого наведения даже самые современные сверхзвуковые машины действовали бы практически "вслепую" в сложной боевой среде.

Визитной карточкой самолета является массивный ротокупол диаметром около 7,3 метра (24 фута), в котором размещена радиолокационная система APY-9. Она обеспечивает 360-градусное покрытие и может одновременно отслеживать самолеты, корабли и ракеты. Система сочетает механическое вращение с электронным сканированием секторов, что позволяет фиксировать несколько угроз параллельно.

Особое внимание уделено обнаружению малозаметных самолетов. Радар УВЧ-диапазона более эффективен против "стелс"-целей, которые способны избегать обнаружения высокочастотными системами. Это критически важно в условиях появления истребителей пятого поколения у потенциальных противников.

Почему винты – это преимущество

Несмотря на современную электронику, E-2D оснащен турбовинтовыми двигателями с восьмилопастными пропеллерами. Такая схема обеспечивает экономичность и длительное патрулирование. Самолет может часами находиться в воздухе, поддерживая непрерывное радиолокационное поле вокруг авианосца – то, чего сложнее достичь реактивным платформам из-за более высокого расхода топлива.

E-2D способен обнаруживать воздушные и надводные цели на расстоянии более 300 миль (более 480 км). Это существенно расширяет зону контроля ударной группы и позволяет реагировать на угрозы задолго до их приближения к авианосцу.

Обмен данными в реальном времени

Благодаря системе Cooperative Engagement Capability (CEC) самолет передает "сырые" радиолокационные данные другим кораблям и самолетам. Это позволяет, например, эсминцу выпустить ракету по цели, которую он физически не видит, ориентируясь на информацию от Hawkeye, патрулирующего за сотни километров.

Экипаж E-2D состоит из пяти человек: двух пилотов и трех офицеров боевого управления. Именно они анализируют воздушную обстановку, определяют приоритеты угроз и выдают команды истребителям на перехват.

Дорогой, но незаменимый актив

Стоимость одного самолета оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Инвестиции объясняются сложностью бортовых систем и стратегической ролью платформы. Потеря даже одного такого борта существенно снизила бы уровень ситуационной осведомленности всей ударной группы.

Обновленная версия также получила возможность дозаправки в воздухе, что еще больше продлевает время патрулирования и минимизирует риск "слепых зон" в радарном покрытии.

В периоды напряженности – от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона – именно E-2D часто поднимается в небо первым, формируя воздушный щит для тысяч моряков и кораблей сопровождения. В современной войне за господство в воздухе "Соколиный глаз" остается одной из самых ценных и важных платформ флота США.

