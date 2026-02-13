Новый рекорд: украинские дроны ударили по НПЗ в 1750 км от границы, - BI

Украинские беспилотники поразили российский нефтеперерабатывающий завод в 1750 км от границы, вызвав пожар и ослабив логистику врага.

Украинские дальнебойные беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод почти в 1100 милях (около 1750 км) от украинской границы. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

По словам собеседника, речь идет об Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Республике Коми, входящем в структуру российской компании Лукойл. Предприятие перерабатывает около 4 миллионов тонн нефти в год.

В СБУ заявили, что в результате атаки на объекте вспыхнул пожар. Источник предоставил видео с клубами дыма над заводом и кадрами полета большого беспилотника. В то же время Business Insider отмечает, что не смог независимо проверить подлинность записей.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар и заявил, что объект обеспечивает топливом российские войска. В сообщении в Telegram также указано, что к операции были привлечены "другие компоненты" Сил обороны Украины.

"СБУ продолжает наносить целенаправленные удары по предприятиям российского нефтеперерабатывающего комплекса, которые обеспечивают функционирование военной машины страны-агрессора", – говорится в заявлении источника.

По его словам, поражение таких целей уменьшает возможности РФ поставлять топливо войскам и сокращает доходы, направляемые на войну против Украины.

В Министерстве обороны России заявили, что за последние сутки сбили 211 украинских беспилотников, однако не уточнили, где именно.

Украина с августа активизировала дальнобойные удары по российской энергетической инфраструктуре – нефтеперерабатывающим заводам, портам, а также объектам в Черном, Каспийском и Средиземном морях. Украинские чиновники называют эту кампанию "долгосрочными санкциями" против Москвы.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что удары по энергетическому сектору РФ являются "одним из лучших решений", поскольку это создает проблемы для экономики и финансирования войны.

Как сообщал УНИАН, в российской Ухте (Республика Коми) вспыхнул масштабный пожар на местном НПЗ. Очевидцы сообщают об атаке дронов.

В Сети также публиковались многочисленные фото и видео как с пролетом беспилотников над Ухтой, так и с моментом поражения НПЗ и последующим пожаром на нем.

