Почему вы платите так много за свет? 5 скрытых 'пожирателей' электроэнергии в вашем доме

Сэкономить можно, обратив внимание на удивительно энергоемкие предметы обихода.

Получение счета за коммунальные услуги часто напоминает игру в рулетку: повезет или нет? Будет ли сумма выше, чем в прошлом месяце, или ниже? Заставят ли цифры вас поморщиться или вздохнуть с облегчением? Хотя резкие скачки расходов часто требуют серьезных перемен в образе жизни, сэкономить можно и проще – обратив внимание на удивительно энергоемкие предметы обихода.

В Real Simple раскрыли список устройств, которые тайком увеличивают ваш счет за электроэнергию, и дали советы, как умерить их аппетит.

Авторы оригинальной статьи приводят расчеты в долларах США, основываясь на американских тарифах. В Украине с 1 июня 2024 года действует единый тариф на электроэнергию для населения – 4,32 грн/кВт·ч. В тексте ниже мы пересчитали примерные расходы в гривни, опираясь на этот тариф и объемы потребления, указанные экспертами.

Видео дня

Термостаты

Отопление и охлаждение – безусловно, самые крупные потребители электроэнергии в любом доме, и существует множество способов сократить эти расходы. Однако вы можете упускать из виду сам источник управления – термостат.

"Когда термостаты установлены в неподходящем месте или неправильно настроены, они могут стать скрытыми виновниками перерасхода", – заявляет эксперт по дому из компании Service Titan Крис Хантер.

Термостат, расположенный рядом с источником тепла или на сквозняке, может неверно считывать температуру, заставляя вашу систему HVAC (отопления и вентиляции) работать дольше, чем необходимо.

Также он отмечает, что слишком низкая или слишком высокая температура в разные сезоны может увеличить затраты. Его решение – использовать умный программируемый термостат, который запускает системы только тогда, когда это действительно нужно.

Старые холодильники

Держаться за старый надежный холодильник вместо того, чтобы заменить его ради экономии электричества – это тонкий финансовый баланс. По словам соучредителя Utilities Now Ника Барбера, если вашему холодильнику больше 15 лет, возможно, стоит подумать о том, чтобы с ним расстаться. Лучший вариант – установить модель, сертифицированную по стандарту Energy Star.

"Старый холодильник может потреблять до 1000 кВт·ч в год, что составляет около 150 долларов [по украинскому тарифу (4,32 грн) - 4320 гривен]. Кроме того, он может работать некорректно из-за проблем с изоляцией и старых компрессоров", – заявляет Барбер.

Он отмечает, что такие старые агрегаты часто становятся "вторыми холодильниками", которые хранят в гараже или подвале. Стоит посчитать расходы, чтобы понять, имеет ли смысл выбросить такой прибор или заменить его на новый.

Всегда включенные устройства и зарядки

Даже в выключенном состоянии многие бытовые приборы продолжают потреблять электричество. Эту скрытую утечку часто называют фантомной энергией, энергией вампиров или энергией режима ожидания.

"Простой признак устройств, потребляющих энергию даже в выключенном состоянии – наличие пульта дистанционного управления, светодиодного экрана или адаптера питания. Эти устройства тратят электричество, даже когда не используются, потребляя "невидимые" объемы энергии", – объясняет Барбер. Барбер отмечает, что для средней семьи это выливается примерно в 150–200 долларов в год [от 4300 до 5800 гривен].

Среди виновников: телевизоры, игровые консоли, зарядные устройства для телефонов и компьютеров, ТВ-приставки и устройства для стриминга. Даже кухонная и ванная техника – микроволновки, кофеварки, фены и плойки – могут тянуть энергию, пока простаивают.

Эксперт по энергетике из ElectricityRates.com Адам Кейн согласен с этим. Его совет – использовать умные сетевые фильтры (удлинители), которые можно легко выключить, либо вручную отключать приборы из розетки, когда вы ими не пользуетесь. "Вы автоматически обесточите простаивающие устройства и мгновенно сэкономите энергию", – отмечает он.

Грязные воздушные фильтры

Мы уже упоминали термостаты, но было бы упущением не напомнить о проверке воздушных фильтров вашей системы отопления и вентиляции.

"Один из самых коварных нарушителей, стоящих за ростом коммунальных счетов, – это засоренный или грязный воздушный фильтр HVAC, – объясняет Дэн Симпсон, совладелец компании Air Treatment Heating and Cooling. – Когда фильтры забиваются пылью и мусором, системе приходится работать интенсивнее, чтобы проталкивать воздух, что увеличивает энергопотребление. В большинстве домов это может повысить расходы на энергию на 10–20%, а вы этого даже не заметите".

К счастью, решение очень простое. Проверяйте фильтры ежемесячно и меняйте их каждые 1–3 месяца в зависимости от типа фильтра, уровня пыли и наличия домашних животных.

Водонагреватель (Бойлер)

Стоит перепроверить настройки температуры на вашем водонагревателе, чтобы убедиться, что она не слишком высока, советует директор по стратегии CleanChoice Energy Кейт Коларулли. Эти современные чудеса техники нагревают и хранят воду в баке, поддерживая ее постоянную температуру.

Поэтому, чем выше настройка, тем интенсивнее приходится работать бойлеру и тем больше энергии он потребляет круглосуточно. "Снизьте температуру водонагревателя до 49°C, – советует Коларулли. – Это поможет сберечь энергию и снизит риск ожогов".

Ранее УНИАН сообщал, сколько часов может работать инвертор от аккумулятора во время блэкаут.

Вас также могут заинтересовать новости: