Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 16 февраля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,13 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,13 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,11/43,14 грн/долл., а единая европейская валюта - 51,15/51,17 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 13 февраля остался на прежнем уровне и составил 43,35 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,85 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 10 копеек и составлял 51,50 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,70 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 7 копеек и составлял 43,29 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составлял 51,40 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 42,69 гривни, а евро - по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

